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Минск - Динамо-Брест 24 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
24 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Минск
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Динамо-Брест, которое состоится 24 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест3 : 0Минск
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Минск0 : 1Динамо-Брест
02.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 0Минск
02.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 1Минск
23.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск2 : 0Динамо-Брест
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест2 : 2Минск
22.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Минск1 : 0Динамо-Брест
26.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Минск1 : 2Динамо-Брест
06.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест6 : 1Минск
14.09.2019 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест3 : 0Минск
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 1Минск
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 0 : 1Минск
12.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 3 : 1Минск
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Минск0 : 2
30.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Минск
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест3 : 0
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 2Динамо-Брест
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест3 : 2
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест4 : 1
12.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Динамо-Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1737
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1836
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест1832
5 Витебск1929
6 Арсенал1928
7 Слуцк1928
8 Славия-Мозырь1827
9 Гомель1825
10 Ислочь1924
11 БАТЭ1820
12 Сморгонь1717
13 Нафтан1616
14 Минск179
15
Зона вылета
Днепр М188
16
Зона вылета
Шахтёр С18-4

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