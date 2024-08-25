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Чайка - Енисей 25 Августа прямая трансляция

25 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур
Чайка
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Енисей, которое состоится 25 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
11.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Чайка0 : 1Енисей
17.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Енисей3 : 2Чайка
31.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Енисей1 : 3Чайка
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 0Чайка
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Чайка2 : 2
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 1Чайка
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Чайка4 : 0
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 2Чайка
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Енисей1 : 0
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Енисей
05.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 1Енисей
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Енисей0 : 1
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 0Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т715
2
Повышение
Урал714
3
Стыковая зона
Торпедо М612
4
Стыковая зона
Нефтехимик711
5 Ротор610
6 Сокол710
7 Родина69
8 Чайка69
9 Енисей69
10 Алания78
11 Балтика67
12 Сочи67
13 КАМАЗ67
14 Черноморец66
15 Уфа66
16
Зона вылета
Тюмень75
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск75
18
Зона вылета
Шинник75

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