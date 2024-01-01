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Реал Мадрид - Вальядолид 25 Августа прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
25 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Реал Мадрид
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Вальядолид, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вальядолид
Вальядолид
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
8УругвайпзФедерико Вальверде
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
10ХорватияпзЛука Модрич
11Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКилиан Мбаппе
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
13ЭстонияврКарл Хейн
2ИспаниязщЛуис Перес
6КамерунзщФлавьен Бойомо
5ИспаниязщХави Санчес
22БразилиязщЛукас Роза
15ШвейцариязщЭрай Джёмерт
19СенегалпзАмат Ндиайе
8ИспанияпзКике Перес
21МароккопзСелим Амалла
11ИспанияпзРауль Моро
7СенегалнпМамаду Силла
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
02.04.2023Испания - Примера27-й турРеал Мадрид6 : 0Вальядолид
30.12.2022Испания - Примера15-й турВальядолид0 : 2Реал Мадрид
20.02.2021Испания - Примера24-й турВальядолид0 : 1Реал Мадрид
30.09.2020Испания - Примера4-й турРеал Мадрид1 : 0Вальядолид
26.01.2020Испания - Примера21-й турВальядолид0 : 1Реал Мадрид
24.08.2019Испания - Примера2-й турРеал Мадрид1 : 1Вальядолид
10.03.2019Испания - Примера27-й турВальядолид1 : 4Реал Мадрид
03.11.2018Испания - Примера11-й турРеал Мадрид2 : 0Вальядолид
07.05.2014Испания - Примера34-й турВальядолид1 : 1Реал Мадрид
30.11.2013Испания - Примера15-й турРеал Мадрид4 : 0Вальядолид
18.08.2024Испания — Примера1-й тур1 : 1Реал Мадрид
14.08.2024Суперкубок УЕФА — 2024ФиналРеал Мадрид2 : 0
07.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Реал Мадрид2 : 1
04.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 1Реал Мадрид
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Реал Мадрид0 : 1
19.08.2024Испания — Примера1-й турВальядолид1 : 0
02.06.2024Испания - СегундаСегунда. 42-й тур2 : 1Вальядолид
26.05.2024Испания - СегундаСегунда. 41-й турВальядолид3 : 2
19.05.2024Испания - СегундаСегунда. 40-й тур1 : 1Вальядолид
11.05.2024Испания - СегундаСегунда. 39-й турВальядолид0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Реал» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Сельта26
2
Лига чемпионов
Вильярреал24
3
Лига чемпионов
Осасуна24
4
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
5
Лига Европы
Барселона13
6
Квалификация Лиги конференций
Вальядолид13
7 Лас-Пальмас11
8 Жирона11
9 Хетафе11
10 Атлетик Б11
11 Бетис11
12 Реал Мадрид11
13 Севилья21
14 Мальорка21
15 Атлетико М11
16 Леганес11
17 Реал Сосьедад10
18
Зона вылета
Алавес10
19
Зона вылета
Эспаньол10
20
Зона вылета
Валенсия20

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