Реал Мадрид - Вальядолид 25 Августа прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
25 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Вальядолид, которое состоится 25 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|10
|пз
|Лука Модрич
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|6
|зщ
|Флавьен Бойомо
|5
|зщ
|Хави Санчес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|19
|пз
|Амат Ндиайе
|8
|пз
|Кике Перес
|21
|пз
|Селим Амалла
|11
|пз
|Рауль Моро
|7
|нп
|Мамаду Силла
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|02.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|6 : 0
|30.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 2
|20.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|30.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|26.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|24.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|10.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 4
|03.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 0
|07.05.2014
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|30.11.2013
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|14.08.2024
|Суперкубок УЕФА — 2024
|Финал
|2 : 0
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 1
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 1
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|3 : 2
|19.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Реал» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Сельта
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Осасуна
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Барселона
|1
|3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вальядолид
|1
|3
|7
|Лас-Пальмас
|1
|1
|8
|Жирона
|1
|1
|9
|Хетафе
|1
|1
|10
|Атлетик Б
|1
|1
|11
|Бетис
|1
|1
|12
|Реал Мадрид
|1
|1
|13
|Севилья
|2
|1
|14
|Мальорка
|2
|1
|15
|Атлетико М
|1
|1
|16
|Леганес
|1
|1
|17
|Реал Сосьедад
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Алавес
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|2
|0