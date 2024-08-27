Факел - Рубин 27 Августа прямая трансляция
27 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Рубин, которое состоится 27 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа D. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|25.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|20.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 4
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 4
|18.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|15.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|11.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 0
|19.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|0 : 1
|09.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Факел» — «Рубин». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|2
|6
|2
|Динамо М
|2
|3
|3
|Динамо Мх
|2
|3
|4
|Крылья Советов
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|2
|6
|2
|Ростов
|2
|3
|3
|Химки
|2
|3
|4
|Оренбург
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|2
|6
|2
|Ахмат
|2
|3
|3
|ЦСКА
|2
|2
|4
|Пари Нижний Новгород
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Рубин
|2
|3
|3
|Акрон
|2
|3
|4
|Факел
|2
|0