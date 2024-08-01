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Кристал Пэлас - Норвич Сити 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
27 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 2-й раунд
Кристал Пэлас
Норвич Сити

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Норвич Сити, которое состоится 27 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
09.02.2022Англия - Премьер-лига24-й турНорвич Сити1 : 1Кристал Пэлас
28.12.2021Англия - Премьер-лига20-й турКристал Пэлас3 : 0Норвич Сити
01.01.2020Англия - Премьер-лига21-й турНорвич Сити1 : 1Кристал Пэлас
28.09.2019Англия - Премьер-лига7-й турКристал Пэлас2 : 0Норвич Сити
09.04.2016Англия - Премьер-лига33-й турКристал Пэлас1 : 0Норвич Сити
08.08.2015Англия - Премьер-лига1-й турНорвич Сити1 : 3Кристал Пэлас
01.01.2014Англия - Премьер-лига20-й турКристал Пэлас1 : 1Норвич Сити
30.11.2013Англия - Премьер-лига13-й турНорвич Сити1 : 0Кристал Пэлас
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турКристал Пэлас0 : 2
18.08.2024Англия — Премьер-лига1-й тур2 : 1Кристал Пэлас
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Кристал Пэлас1 : 1
19.05.2024Англия - Премьер-лига38-й турКристал Пэлас5 : 0
11.05.2024Англия - Премьер-лига37-й тур1 : 3Кристал Пэлас
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турНорвич Сити1 : 1
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турНорвич Сити2 : 2
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундНорвич Сити4 : 3
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур2 : 0Норвич Сити
16.05.2024Англия - ЧемпионшипПлей-офф. 1/2 финала. 2-й матч4 : 0Норвич Сити
Турнирная таблица
1-й раунд
Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
1 : 6
Карлайл Юнайтед
Сток Сити
0 : 2
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
4 : 1
Линкольн Сити
Харрогейт Таун
1 : 2
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1 : 1 9 : 8
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
0 : 2
Бромли
Уимблдон
1 : 2
Престон Норт Энд
Сандерленд
2 : 0
Норвич Сити
Стивенидж
4 : 3
Колчестер Юнайтед
Рединг
2 : 2 4 : 3
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Бристоль Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Гиллингем
3 : 1
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
2 : 0
Портсмут
Миллуолл
0 : 1
Хаддерсфилд Таун
Моркам
3 : 0
Барроу
Порт Вейл
3 : 2
Уолсолл
Эксетер Сити
1 : 1 4 : 3
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
3 : 0
Бёртон Альбион
Блэкпул
0 : 4
Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
2 : 1
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кроули Таун
Суиндон Таун
4 : 2
Дерби Каунти
Честерфилд
2 : 1
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
3 : 3 4 : 3
Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
1 : 1 5 : 4
Уиган Атлетик
Барнсли
1 : 1 2 : 4
Шеффилд Юнайтед
Рексем
4 : 2
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 2
Плимут Аргайл
Челтнем Таун
3 : 0
Лидс Юнайтед
Мидлсбро
0 : 3
2-й раунд
Мидлсбро
Сток Сити
27.08
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
27.08
Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
27.08
Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
27.08
Уотфорд
Плимут Аргайл
27.08
Миллуолл
Лейтон Ориент
27.08
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
27.08
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
27.08
Блэкберн Роверс
Блэкпул
27.08
Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
27.08
Барроу
Дерби Каунти
27.08
Эвертон
Донкастер Роверс
27.08
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
27.08
Лестер Сити
Транмир Роверс
27.08
Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
27.08
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
27.08
Бирмингем Сити
Фулхэм
27.08
Кристал Пэлас
Норвич Сити
27.08
Вулверхэмптон
Бёрнли
28.08
Уимблдон
Ипсвич Таун
28.08
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
28.08
Суонси Сити
Уиком Уондерерс
28.08
Кардифф Сити
Саутгемптон
28.08
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
28.08
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
28.08

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