Кристал Пэлас - Норвич Сити 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
27 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 2-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Норвич Сити, которое состоится 27 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|09.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|28.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|09.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|08.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|01.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|30.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|24.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|2 : 2
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|4 : 3
|10.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|2 : 0
|16.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
| Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
|1 : 6
| Карлайл Юнайтед
Сток Сити
|0 : 2
| Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
|4 : 1
| Линкольн Сити
Харрогейт Таун
|1 : 2
| Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
|1 : 1 9 : 8
| Солфорд Сити
Донкастер Роверс
|0 : 2
| Бромли
Уимблдон
|1 : 2
| Престон Норт Энд
Сандерленд
|2 : 0
| Норвич Сити
Стивенидж
|4 : 3
| Колчестер Юнайтед
Рединг
|2 : 2 4 : 3
| Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
|5 : 0
| Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
|0 : 1
| Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
|1 : 2
| Бристоль Сити
Ковентри Сити
|0 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
|2 : 0
| Суонси Сити
Гиллингем
|3 : 1
| Кардифф Сити
Бристоль Роверс
|2 : 0
| Портсмут
Миллуолл
|0 : 1
| Хаддерсфилд Таун
Моркам
|3 : 0
| Барроу
Порт Вейл
|3 : 2
| Уолсолл
Эксетер Сити
|1 : 1 4 : 3
| Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
|3 : 0
| Бёртон Альбион
Блэкпул
|0 : 4
| Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
|2 : 1
| Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
|2 : 1
| Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
|0 : 2
| Кроули Таун
Суиндон Таун
|4 : 2
| Дерби Каунти
Честерфилд
|2 : 1
| Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
|3 : 3 4 : 3
| Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
|1 : 1 5 : 4
| Уиган Атлетик
Барнсли
|1 : 1 2 : 4
| Шеффилд Юнайтед
Рексем
|4 : 2
| Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 2
| Плимут Аргайл
Челтнем Таун
|3 : 0
| Лидс Юнайтед
Мидлсбро
|0 : 3
2-й раунд
| Мидлсбро
Сток Сити
|27.08
| Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
|27.08
| Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
|27.08
| Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
|27.08
| Уотфорд
Плимут Аргайл
|27.08
| Миллуолл
Лейтон Ориент
|27.08
| Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
|27.08
| Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
|27.08
| Блэкберн Роверс
Блэкпул
|27.08
| Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
|27.08
| Барроу
Дерби Каунти
|27.08
| Эвертон
Донкастер Роверс
|27.08
| Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
|27.08
| Лестер Сити
Транмир Роверс
|27.08
| Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
|27.08
| Барнсли
Шеффилд Юнайтед
|27.08
| Бирмингем Сити
Фулхэм
|27.08
| Кристал Пэлас
Норвич Сити
|27.08
| Вулверхэмптон
Бёрнли
|28.08
| Уимблдон
Ипсвич Таун
|28.08
| Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
|28.08
| Суонси Сити
Уиком Уондерерс
|28.08
| Кардифф Сити
Саутгемптон
|28.08
| Колчестер Юнайтед
Брентфорд
|28.08
| Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
|28.08