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Миллуолл - Шеффилд Уэнсдей 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 4-й тур
Миллуолл
Шеффилд Уэнсдей

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
История личных встреч
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Миллуолл0 : 2Шеффилд Уэнсдей
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 4Миллуолл
06.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Миллуолл4 : 1Шеффилд Уэнсдей
07.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0Миллуолл
01.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0Миллуолл
17.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Миллуолл1 : 0Шеффилд Уэнсдей
12.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Миллуолл0 : 0Шеффилд Уэнсдей
22.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Миллуолл
20.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Миллуолл2 : 1Шеффилд Уэнсдей
31.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Миллуолл
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Миллуолл0 : 1
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 0 : 0Миллуолл
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 4 : 3Миллуолл
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 0 : 1Миллуолл
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Миллуолл2 : 3
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 1 : 5Шеффилд Уэнсдей
23.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2
18.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 4 : 0Шеффилд Уэнсдей
14.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
11.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд39
2
Повышение
Уотфорд39
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс37
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион37
5
Плей-офф
Бёрнли36
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед35
7 Бристоль Сити35
8 Суонси Сити34
9 Ковентри Сити34
10 Мидлсбро34
11 Шеффилд Юнайтед33
12 Оксфорд Юнайтед33
13 Портсмут33
14 Халл Сити33
15 Дерби Каунти33
16 Шеффилд Уэнсдей33
17 Сток Сити33
18 Престон Норт Энд33
19 Куинз Парк Рейнджерс32
20 Норвич Сити32
21 Плимут Аргайл32
22
Зона вылета
Миллуолл31
23
Зона вылета
Лутон Таун31
24
Зона вылета
Кардифф Сити31

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