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Портсмут - Сандерленд 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
31 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 4-й тур
Портсмут
Сандерленд

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Сандерленд, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
09.03.2021Англия - Первая лигаПервая лига. 35-й турПортсмут0 : 2Сандерленд
24.10.2020Англия - Первая лигаПервая лига. 8-й турСандерленд1 : 3Портсмут
01.02.2020Англия - Первая лигаПервая лига. 31-й турПортсмут2 : 0Сандерленд
17.08.2019Англия - Первая лигаПервая лига. 3-й турСандерленд2 : 1Портсмут
16.05.2019Англия - Первая лигаПлей-офф - 1/2 финалаПортсмут0 : 0Сандерленд
11.05.2019Англия - Первая лигаПлей-офф - 1/2 финалаСандерленд1 : 0Портсмут
27.04.2019Англия - Первая лигаПервая лига. 45-й турСандерленд1 : 1Портсмут
22.12.2018Англия - Первая лигаПервая лига. 23-й турПортсмут3 : 1Сандерленд
09.02.2010Англия - Премьер-лига26-й турПортсмут1 : 1Сандерленд
12.12.2009Англия - Премьер-лига16-й турСандерленд1 : 1Портсмут
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур2 : 2Портсмут
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турПортсмут0 : 0
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундПортсмут0 : 1
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур3 : 3Портсмут
05.11.2023Кубок Англии1-й раунд1 : 0Портсмут
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й турСандерленд1 : 0
18.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турСандерленд4 : 0
13.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раунд2 : 0Сандерленд
10.08.2024Англия — Чемпионшип1-й тур0 : 2Сандерленд
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турСандерленд0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд39
2
Повышение
Уотфорд39
3
Плей-офф
Блэкберн Роверс37
4
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион37
5
Плей-офф
Бёрнли36
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед35
7 Бристоль Сити35
8 Суонси Сити34
9 Ковентри Сити34
10 Мидлсбро34
11 Шеффилд Юнайтед33
12 Оксфорд Юнайтед33
13 Портсмут33
14 Халл Сити33
15 Дерби Каунти33
16 Шеффилд Уэнсдей33
17 Сток Сити33
18 Престон Норт Энд33
19 Куинз Парк Рейнджерс32
20 Норвич Сити32
21 Плимут Аргайл32
22
Зона вылета
Миллуолл31
23
Зона вылета
Лутон Таун31
24
Зона вылета
Кардифф Сити31

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