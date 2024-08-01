Валенсия - Вильярреал 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
31 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Вильярреал, которое состоится 31 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|24
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|16
|пз
|Диего Лопес
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|22
|нп
|Луис Риоха
|11
|нп
|Рафаэль Мир
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Диего Конде
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Логан Кошта
|17
|зщ
|Кико Фемения
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|10
|пз
|Дани Парехо
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|18
|пз
|Пап Гейе
|21
|нп
|Йереми Пино
|15
|нп
|Тьерно Барри
|22
|нп
|Айосе Перес
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|02.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 1
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|31.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|19.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|05.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|18.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|28.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|30.11.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 3
|26.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|4 : 3
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|06.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Сельта
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|5
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|3
|5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Леганес
|3
|5
|7
|Жирона
|3
|4
|8
|Атлетик Б
|3
|4
|9
|Райо Вальекано
|3
|4
|10
|Алавес
|3
|4
|11
|Вальядолид
|3
|4
|12
|Осасуна
|3
|4
|13
|Реал Сосьедад
|3
|3
|14
|Севилья
|3
|2
|15
|Лас-Пальмас
|3
|2
|16
|Мальорка
|3
|2
|17
|Хетафе
|2
|2
| 18
Зона вылета
|Бетис
|2
|2
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|3
|0