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Валенсия - Вильярреал 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
31 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Валенсия
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Вильярреал, которое состоится 31 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
3ИспаниязщКристьян Москера
24ИспаниязщЯрек Гонсёровски
12ПортугалиязщТьерри Коррея
21ИспаниязщХесус Васкес
16ИспанияпзДиего Лопес
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
8ИспанияпзХави Герра
22ИспаниянпЛуис Риоха
11ИспаниянпРафаэль Мир
9ИспаниянпУго Дуро
13ИспанияврДиего Конде
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
17ИспаниязщКико Фемения
23ИспаниязщСерхи Кардона
10ИспанияпзДани Парехо
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
18СенегалпзПап Гейе
21ИспаниянпЙереми Пино
15ФранциянпТьерно Барри
22ИспаниянпАйосе Перес
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
17.03.2024Испания - Примера29-й турВильярреал1 : 0Валенсия
02.01.2024Испания - Примера19-й турВаленсия3 : 1Вильярреал
03.05.2023Испания - Примера33-й турВаленсия1 : 1Вильярреал
31.12.2022Испания - Примера15-й турВильярреал2 : 1Валенсия
19.04.2022Испания - Примера33-й турВильярреал2 : 0Валенсия
30.10.2021Испания - Примера12-й турВаленсия2 : 0Вильярреал
05.03.2021Испания - Примера26-й турВаленсия2 : 1Вильярреал
18.10.2020Испания - Примера6-й турВильярреал2 : 1Валенсия
28.06.2020Испания - Примера32-й турВильярреал2 : 0Валенсия
30.11.2019Испания - Примера15-й турВаленсия2 : 1Вильярреал
28.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 0Валенсия
23.08.2024Испания — Примера2-й тур3 : 1Валенсия
17.08.2024Испания — Примера1-й турВаленсия1 : 2
26.05.2024Испания - Примера38-й тур2 : 2Валенсия
19.05.2024Испания - Примера37-й турВаленсия1 : 3
26.08.2024Испания — Примера3-й турВильярреал4 : 3
23.08.2024Испания — Примера2-й тур1 : 2Вильярреал
19.08.2024Испания — Примера1-й турВильярреал2 : 2
06.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 2Вильярреал
25.05.2024Испания - Примера38-й тур1 : 1Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона39
2
Лига чемпионов
Вильярреал37
3
Лига чемпионов
Сельта36
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид35
5
Лига Европы
Атлетико М35
6
Квалификация Лиги конференций
Леганес35
7 Жирона34
8 Атлетик Б34
9 Райо Вальекано34
10 Алавес34
11 Вальядолид34
12 Осасуна34
13 Реал Сосьедад33
14 Севилья32
15 Лас-Пальмас32
16 Мальорка32
17 Хетафе22
18
Зона вылета
Бетис22
19
Зона вылета
Эспаньол31
20
Зона вылета
Валенсия30

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