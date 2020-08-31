Тулуза - Марсель 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
31 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Марсель, которое состоится 31 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Марсель
Марсель
|50
|вр
|Гийом Ресте
|12
|зщ
|Уоррен Каманзи
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|10
|пз
|Янн Гбоу
|15
|пз
|Арон Дённум
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|9
|нп
|Франк Магри
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|20
|зщ
|Лилиан Брассье
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|11
|пз
|Амин Арит
|44
|пз
|Луис Энрике
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 3
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|6 : 1
|08.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|24.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 5
|10.08.2018
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|4 : 0
|11.03.2018
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|24.09.2017
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 5
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Марсель
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Страсбург
|2
|4
|7
|Нант
|2
|4
|8
|Ренн
|2
|3
|9
|Гавр
|2
|3
|10
|Осер
|2
|3
|11
|Тулуза
|2
|2
|12
|Ницца
|2
|1
|13
|Реймс
|2
|1
|14
|Монпелье
|2
|1
|15
|Анже
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Лион
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Брест
|2
|0