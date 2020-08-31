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Тулуза - Марсель 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
31 Августа 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Тулуза
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Марсель, которое состоится 31 Августа 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Марсель
Марсель
50ФранцияврГийом Ресте
12НорвегиязщУоррен Каманзи
7МароккозщЗакария Абухляль
17ЧилизщГабриэль Суасо
4АнглиязщЧарли Крессвелл
2ДаниязщРасмус Николайсен
10ФранцияпзЯнн Гбоу
15НорвегияпзАрон Дённум
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
9КамеруннпФранк Магри
1АргентинаврХеронимо Рульи
20ФранциязщЛилиан Брассье
13КанадазщДерек Корнелиус
62ПанамазщМикаэль Мурильо
3ФранциязщКентен Мерлен
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
11МароккопзАмин Арит
44БразилияпзЛуис Энрике
9ФранциянпЭлье Ваи
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
21.04.2024Франция - Лига 130-й турТулуза2 : 2Марсель
17.09.2023Франция - Лига 15-й турМарсель0 : 0Тулуза
19.02.2023Франция - Лига 124-й турТулуза2 : 3Марсель
29.12.2022Франция - Лига 116-й турМарсель6 : 1Тулуза
08.02.2020Франция - Лига 124-й турМарсель1 : 0Тулуза
24.11.2019Франция - Лига 114-й турТулуза0 : 2Марсель
18.05.2019Франция - Лига 137-й турТулуза2 : 5Марсель
10.08.2018Франция - Лига 11-й турМарсель4 : 0Тулуза
11.03.2018Франция - Лига 129-й турТулуза1 : 2Марсель
24.09.2017Франция - Лига 17-й турМарсель2 : 0Тулуза
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур1 : 1Тулуза
18.08.2024Франция — Лига 11-й турТулуза0 : 0
19.05.2024Франция - Лига 134-й турТулуза0 : 3
12.05.2024Франция - Лига 133-й тур1 : 3Тулуза
03.05.2024Франция - Лига 132-й турТулуза1 : 2
25.08.2024Франция — Лига 12-й турМарсель2 : 2
17.08.2024Франция — Лига 11-й тур1 : 5Марсель
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур1 : 2Марсель
15.05.2024Франция - Лига 132-й тур1 : 0Марсель
12.05.2024Франция - Лига 133-й турМарсель3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Лилль26
3
Лига чемпионов
Монако26
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс26
5
Лига Европы
Марсель24
6
Квалификация Лиги конференций
Страсбург24
7 Нант24
8 Ренн23
9 Гавр23
10 Осер23
11 Тулуза22
12 Ницца21
13 Реймс21
14 Монпелье21
15 Анже20
16
Стыковая зона
Сент-Этьен20
17
Зона вылета
Лион20
18
Зона вылета
Брест20

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