Санта-Клара - АВС 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
31 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - АВС, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
АВС
Вила-даз-Авиш
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|14
|зщ
|Alysson
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|42
|пз
|Лукас Соарес
|8
|пз
|Педру Феррейра
|77
|пз
|Gustavo Klismahn Dimaraes Miranda
|32
|пз
|Матеус Нунес
|70
|нп
|Vinicius
|9
|нп
|Алиссон Сафира
|11
|нп
|Габриэл Силва
|93
|вр
|Simao Bertelli
|22
|зщ
|Léo Alabá
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|27
|зщ
|Эрик Вейга
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|6
|пз
|Баптист Ру
|8
|пз
|Георгий Абурджания
|47
|пз
|Жонатан Лукка
|17
|нп
|John Mercado
|18
|нп
|Нене
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 4
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 2
|11.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 2
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|4 : 2
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фамаликан
|3
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|3
|7
|5
|Санта-Клара
|3
|6
|6
|Бенфика
|3
|6
|7
|Морейренсе
|3
|6
|8
|Витория Гимарайнш
|3
|6
|9
|Жил Висенте
|3
|4
|10
|АВС
|3
|4
|11
|Боавишта
|3
|3
|12
|Арока
|3
|3
|13
|Риу Аве
|3
|3
|14
|Эшторил
|3
|1
|15
|Эштрела
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|3
|0