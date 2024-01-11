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Санта-Клара - АВС 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
31 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Санта-Клара
АВС

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - АВС, которое состоится 31 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
АВС
Вила-даз-Авиш
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
14 Бразилия зщ Alysson
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
42 Бразилия пз Лукас Соарес
8 Португалия пз Педру Феррейра
77 Бразилия пз Gustavo Klismahn Dimaraes Miranda
32 Бразилия пз Матеус Нунес
70 Бразилия нп Vinicius
9 Бразилия нп Алиссон Сафира
11 Бразилия нп Габриэл Силва
93 Бразилия вр Simao Bertelli
22 Бразилия зщ Léo Alabá
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
24 Португалия зщ Кики
27 Люксембург зщ Эрик Вейга
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
6 Франция пз Баптист Ру
8 Грузия пз Георгий Абурджания
47 Бразилия пз Жонатан Лукка
17 Эквадор нп John Mercado
18 Бразилия нп Нене
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 2Санта-Клара
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Санта-Клара0 : 2
11.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 4Санта-Клара
29.02.2024 Кубок Португалии 1/4 финала Санта-Клара1 : 2
11.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Санта-Клара1 : 1 4 : 2
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур АВС1 : 0
16.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 4 : 2АВС
10.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур АВС1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту39
3
Квалификация Лиги Европы
Фамаликан39
4
Квалификация Лиги конференций
Брага37
5 Санта-Клара36
6 Бенфика36
7 Морейренсе36
8 Витория Гимарайнш36
9 Жил Висенте34
10 АВС34
11 Боавишта33
12 Арока33
13 Риу Аве33
14 Эшторил31
15 Эштрела31
16
Стыковая зона
Насьонал31
17
Зона вылета
Каза Пия30
18
Зона вылета
Фаренсе30

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