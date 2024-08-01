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КАМАЗ - Нефтехимик 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
01 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Богдан Головко (Волгоград, Россия);
КАМАЗНефтехимик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Нефтехимик, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
08.03.2024Россия - Мелбет Первая лига22-й турНефтехимик2 : 0КАМАЗ
16.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турКАМАЗ0 : 1Нефтехимик
03.06.2023Россия - Мелбет Первая лига34-й турКАМАЗ0 : 2Нефтехимик
16.07.2022Россия - Мелбет Первая лига1-й турНефтехимик0 : 1КАМАЗ
02.04.2022ФНЛ - Первый дивизион30-й турНефтехимик1 : 1КАМАЗ
19.09.2021ФНЛ - Первый дивизион12-й турКАМАЗ0 : 1Нефтехимик
04.08.2021Кубок России1/64 финалаКАМАЗ1 : 0Нефтехимик
21.08.2019Кубок России1/32 финалаКАМАЗ2 : 0Нефтехимик
29.05.2019Второй дивизион - Урал-Приволжье26-й турНефтехимик2 : 0КАМАЗ
28.04.2019Второй дивизион - Урал-Приволжье21-й турНефтехимик1 : 0КАМАЗ
25.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й тур1 : 0КАМАЗ
17.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й турКАМАЗ3 : 0
12.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й турКАМАЗ1 : 1
04.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й тур0 : 1КАМАЗ
27.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й тур1 : 0КАМАЗ
24.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турНефтехимик1 : 1
17.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й тур2 : 1Нефтехимик
11.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й тур1 : 1Нефтехимик
04.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турНефтехимик1 : 0
28.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й тур4 : 0Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т818
2
Повышение
Урал817
3
Стыковая зона
Торпедо М816
4
Стыковая зона
Балтика813
5 Чайка712
6 Нефтехимик711
7 Ротор711
8 Сочи710
9 Сокол710
10 Родина710
11 Енисей89
12 Алания88
13 КАМАЗ77
14 Черноморец77
15 Уфа86
16
Зона вылета
Тюмень75
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск85
18
Зона вылета
Шинник75

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