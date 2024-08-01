КАМАЗ - Нефтехимик 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
01 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Богдан Головко (Волгоград, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Нефтехимик, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|08.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|16.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
|02.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|0 : 1
|04.08.2021
|Кубок России
|1/64 финала
|1 : 0
|21.08.2019
|Кубок России
|1/32 финала
|2 : 0
|29.05.2019
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|26-й тур
|2 : 0
|28.04.2019
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|21-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|3 : 0
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|8
|18
| 2
Повышение
|Урал
|8
|17
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|8
|16
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|8
|13
|5
|Чайка
|7
|12
|6
|Нефтехимик
|7
|11
|7
|Ротор
|7
|11
|8
|Сочи
|7
|10
|9
|Сокол
|7
|10
|10
|Родина
|7
|10
|11
|Енисей
|8
|9
|12
|Алания
|8
|8
|13
|КАМАЗ
|7
|7
|14
|Черноморец
|7
|7
|15
|Уфа
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Тюмень
|7
|5
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Шинник
|7
|5