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Сокол - Шинник 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
01 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Игорь Захаров (Казань, Россия);
СоколШинник

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Шинник, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
БеларусьАлексей Анатольевич Бага
РоссияДмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турШинник1 : 0Сокол
23.07.2023Россия - Мелбет Первая лига2-й турСокол3 : 2Шинник
23.04.2017ФНЛ - Первый дивизион33-й турШинник1 : 0Сокол
02.10.2016ФНЛ - Первый дивизион15-й турСокол2 : 2Шинник
06.05.2016ФНЛ - Первый дивизион35-й турШинник1 : 0Сокол
19.10.2015ФНЛ - Первый дивизион17-й турСокол0 : 1Шинник
12.04.2015ФНЛ - Первый дивизион27-й турШинник2 : 2Сокол
20.09.2014ФНЛ - Первый дивизион11-й турСокол1 : 4Шинник
17.11.2002Россия - Премьер-Лига - 200230-й турСокол1 : 3Шинник
13.04.2002Россия - Премьер-Лига - 20027-й турШинник2 : 1Сокол
23.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й тур2 : 2Сокол
18.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й турСокол0 : 1
10.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й турСокол1 : 1
03.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й тур0 : 0Сокол
27.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й турСокол1 : 0
24.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турШинник1 : 0
17.08.2024Россия — Мелбет Первая лига6-й турШинник0 : 0
10.08.2024Россия — Мелбет Первая лига5-й тур0 : 0Шинник
04.08.2024Россия — Мелбет Первая лига4-й турШинник0 : 2
28.07.2024Россия — Мелбет Первая лига3-й турШинник0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т818
2
Повышение
Урал817
3
Стыковая зона
Торпедо М816
4
Стыковая зона
Балтика813
5 Чайка712
6 Нефтехимик711
7 Ротор711
8 Сочи710
9 Сокол710
10 Родина710
11 Енисей89
12 Алания88
13 КАМАЗ77
14 Черноморец77
15 Уфа86
16
Зона вылета
Тюмень75
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск85
18
Зона вылета
Шинник75

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