Сокол - Шинник 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
01 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Игорь Захаров (Казань, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Шинник, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Алексей Анатольевич Бага
|Дмитрий Николаевич Черышев
История личных встреч
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|3 : 2
|23.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 0
|02.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 2
|06.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 0
|19.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|0 : 1
|12.04.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 2
|20.09.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 4
|17.11.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|30-й тур
|1 : 3
|13.04.2002
|Россия - Премьер-Лига - 2002
|7-й тур
|2 : 1
|23.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 2
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 1
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|03.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 0
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 2
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|8
|18
| 2
Повышение
|Урал
|8
|17
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|8
|16
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|8
|13
|5
|Чайка
|7
|12
|6
|Нефтехимик
|7
|11
|7
|Ротор
|7
|11
|8
|Сочи
|7
|10
|9
|Сокол
|7
|10
|10
|Родина
|7
|10
|11
|Енисей
|8
|9
|12
|Алания
|8
|8
|13
|КАМАЗ
|7
|7
|14
|Черноморец
|7
|7
|15
|Уфа
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Тюмень
|7
|5
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Шинник
|7
|5