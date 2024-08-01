Чикаго Файр - Интер Майами 01 Сентября прямая трансляция
01 Сентября 2024 года в 03:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чикаго Файр - Интер Майами, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Файр
Чикаго
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Фрэнк Клопас
|Херардо Мартино
История личных встреч
|21.07.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|05.10.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|4 : 1
|26.03.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 3
|11.09.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 1
|27.02.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 0
|19.08.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|3 : 2
|23.05.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|25.08.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|02.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Запад 4. 2-й тур
|3 : 1
|29.07.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Запад 4. 1-й тур
|2 : 1
|21.07.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|18.07.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|0 : 1
|25.08.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|14.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|1/8 финала
|3 : 2
|09.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|1/16 финала
|4 : 3
|04.08.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Восток 3. 3-й тур
|2 : 1
|28.07.2024
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Восток 3. 1-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
Восточная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Интер Майами
|26
|56
|2
|Цинциннати
|26
|48
|3
|Коламбус Крю
|24
|46
|4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|26
|42
|5
|Нью-Йорк Сити
|26
|39
|6
|Шарлотт
|26
|38
|7
|Орландо Сити
|26
|34
|8
|Торонто
|27
|33
|9
|Атланта Юнайтед
|26
|28
|10
|Филадельфия Юнион
|26
|27
|11
|Клёб де Фут Монреаль
|26
|27
|12
|Нью-Инглэнд Революшн
|24
|26
|13
|Чикаго Файр
|26
|26
|14
|Нэшвилл
|26
|26
|15
|Ди-Си Юнайтед
|26
|26
Западная конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Лос-Анджелес Гэлакси
|27
|52
|2
|Лос-Анджелес
|24
|47
|3
|Реал Солт-Лейк
|26
|44
|4
|Колорадо Рэпидз
|26
|41
|5
|Сиэтл Саундерс
|26
|40
|6
|Ванкувер Уайткэпс
|24
|38
|7
|Портленд Тимберс
|26
|37
|8
|Хьюстон Динамо
|25
|37
|9
|Остин
|26
|34
|10
|Даллас
|26
|33
|11
|Миннесота Юнайтед
|26
|33
|12
|Спортинг Канзас-Сити
|27
|27
|13
|Сент-Луис Сити
|26
|24
|14
|Сан-Хосе Эртквейкс
|26
|17