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Чикаго Файр - Интер Майами 01 Сентября прямая трансляция

01 Сентября 2024 года в 03:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Чикаго Файр
Интер Майами

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чикаго Файр - Интер Майами, которое состоится 01 Сентября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Файр
Чикаго
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
США Фрэнк Клопас
Аргентина Херардо Мартино
История личных встреч
21.07.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1Чикаго Файр
05.10.2023 США - Major League Soccer США - MLS Чикаго Файр4 : 1Интер Майами
26.03.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 3Чикаго Файр
11.09.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Чикаго Файр3 : 1Интер Майами
27.02.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 0Чикаго Файр
19.08.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами3 : 2Чикаго Файр
23.05.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Чикаго Файр1 : 0Интер Майами
25.08.2024 США — Major League Soccer МЛС 2 : 2Чикаго Файр
02.08.2024 Кубок лиг MLS + MX Группа Запад 4. 2-й тур 3 : 1Чикаго Файр
29.07.2024 Кубок лиг MLS + MX Группа Запад 4. 1-й тур 2 : 1Чикаго Файр
21.07.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 1Чикаго Файр
18.07.2024 США — Major League Soccer МЛС 0 : 1Чикаго Файр
25.08.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами2 : 0
14.08.2024 Кубок лиг MLS + MX 1/8 финала 3 : 2Интер Майами
09.08.2024 Кубок лиг MLS + MX 1/16 финала Интер Майами4 : 3
04.08.2024 Кубок лиг MLS + MX Группа Восток 3. 3-й тур 2 : 1Интер Майами
28.07.2024 Кубок лиг MLS + MX Группа Восток 3. 1-й тур 0 : 2Интер Майами
Турнирная таблица
Восточная конференция
КомандаИО
1 Интер Майами2656
2 Цинциннати2648
3 Коламбус Крю2446
4 Нью-Йорк Ред Буллз2642
5 Нью-Йорк Сити2639
6 Шарлотт2638
7 Орландо Сити2634
8 Торонто2733
9 Атланта Юнайтед2628
10 Филадельфия Юнион2627
11 Клёб де Фут Монреаль2627
12 Нью-Инглэнд Революшн2426
13 Чикаго Файр2626
14 Нэшвилл2626
15 Ди-Си Юнайтед2626
Западная конференция
КомандаИО
1 Лос-Анджелес Гэлакси2752
2 Лос-Анджелес2447
3 Реал Солт-Лейк2644
4 Колорадо Рэпидз2641
5 Сиэтл Саундерс2640
6 Ванкувер Уайткэпс2438
7 Портленд Тимберс2637
8 Хьюстон Динамо2537
9 Остин2634
10 Даллас2633
11 Миннесота Юнайтед2633
12 Спортинг Канзас-Сити2727
13 Сент-Луис Сити2624
14 Сан-Хосе Эртквейкс2617

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