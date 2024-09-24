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Будё-Глимт - Порту 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
25 Сентября 2024 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Будё-Глимт
Порту

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Порту, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Порту
Порту, Португалия
Главные тренеры
НорвегияХьетиль Кнутсен
ПортугалияВитор Бруну
История личных встреч
22.09.2024Норвегия — Элитсерия23-й тур4 : 1Будё-Глимт
13.09.2024Норвегия — Элитсерия22-й турБудё-Глимт3 : 0
01.09.2024Норвегия — Элитсерия21-й тур0 : 1Будё-Глимт
28.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 0Будё-Глимт
24.08.2024Норвегия — Элитсерия20-й турБудё-Глимт6 : 0
21.09.2024Португалия — Примейра6-й тур0 : 3Порту
15.09.2024Португалия — Примейра5-й турПорту2 : 1
31.08.2024Португалия — Примейра4-й тур2 : 0Порту
24.08.2024Португалия — Примейра3-й турПорту2 : 0
16.08.2024Португалия — Примейра2-й тур0 : 2Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Эльфсборг00
2
1/8 финала
Аякс00
3
1/8 финала
Брага00
4
1/8 финала
Виктория Пльзень00
5
1/8 финала
РФШ00
6
1/8 финала
Маккаби Т-А00
7
1/8 финала
Андерлехт00
8
1/8 финала
Бешикташ00
9
Плей-офф
Ференцварош00
10
Плей-офф
ПАОК00
11
Плей-офф
Стяуа00
12
Плей-офф
Лудогорец00
13
Плей-офф
Славия П00
14
Плей-офф
Юнион00
15
Плей-офф
Карабах00
16
Плей-офф
Мидтьюлланн00
17
Плей-офф
Хоффенхайм00
18
Плей-офф
Атлетик Б00
19
Плей-офф
Будё-Глимт00
20
Плей-офф
Лацио00
21
Плей-офф
Рейнджерс00
22
Плей-офф
Реал Сосьедад00
23
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
24
Плей-офф
Твенте00
25 Галатасарай00
26 Олимпиакос00
27 Рома00
28 Динамо К00
29 Фенербахче00
30 Лион00
31 Порту00
32 Айнтрахт Ф00
33 Ницца00
34 АЗ Алкмар00
35 Мальмё00
36 Манчестер Юнайтед00

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