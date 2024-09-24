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Ривер Плейт - Коло-Коло 25 Сентября прямая трансляция

25 Сентября 2024 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч
Ривер Плейт
Коло-Коло

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Коло-Коло, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Коло-Коло
Сантьяго, Чили
История личных встреч
18.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Коло-Коло1 : 1Ривер Плейт
20.05.2022 Кубок Либертадорес - 2022 Группа F. 5-й тур Ривер Плейт4 : 0Коло-Коло
28.04.2022 Кубок Либертадорес - 2022 Группа F. 3-й тур Коло-Коло1 : 2Ривер Плейт
21.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур 0 : 1Ривер Плейт
18.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Коло-Коло1 : 1Ривер Плейт
14.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур Ривер Плейт4 : 1
01.09.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур 0 : 0Ривер Плейт
26.08.2024 Аргентина — Примера Лига Професиональ - 2-я фаза. 12-й тур Ривер Плейт0 : 0
18.09.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/4 финала. 1-й матч Коло-Коло1 : 1Ривер Плейт
01.09.2024 Чили — Примера 23-й тур 0 : 1Коло-Коло
30.08.2024 Чили — Примера 22-й тур Коло-Коло2 : 1
25.08.2024 Чили — Примера 21-й тур 0 : 1Коло-Коло
21.08.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/8 финала. 2-й матч 1 : 2Коло-Коло
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Гремио
Флуминенсе
2 : 1 2 : 1 4 : 2
Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
1 : 1 1 : 0
Коло-Коло
Хуниор
1 : 0 1 : 2
Пеньяроль
Стронгест
4 : 0 1 : 0
Команда12
Ботафого
Палмейрас
2 : 1 2 : 2
Тальерес
Ривер Плейт
0 : 1 2 : 1
Насьональ М
Сан-Паулу
0 : 0 2 : 0
Фламенго
Боливар
2 : 0 1 : 0
1/4 финала
Команда12
Коло-Коло
Ривер Плейт
1 : 1 25.09
Флуминенсе
Атлетико Минейро
1 : 0 26.09
Команда12
Ботафого
Сан-Паулу
0 : 0 26.09
Фламенго
Пеньяроль
0 : 1 27.09

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