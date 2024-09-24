Ривер Плейт - Коло-Коло 25 Сентября прямая трансляция
25 Сентября 2024 года в 03:30 (+03:00). Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Коло-Коло, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес — 2024, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Коло-Коло
Сантьяго, Чили
История личных встреч
|18.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|20.05.2022
|Кубок Либертадорес - 2022
|Группа F. 5-й тур
|4 : 0
|28.04.2022
|Кубок Либертадорес - 2022
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|21.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 15-й тур
|0 : 1
|18.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|14.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 14-й тур
|4 : 1
|01.09.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 13-й тур
|0 : 0
|26.08.2024
|Аргентина — Примера
|Лига Професиональ - 2-я фаза. 12-й тур
|0 : 0
|18.09.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|01.09.2024
|Чили — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|30.08.2024
|Чили — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Чили — Примера
|21-й тур
|0 : 1
|21.08.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Гремио
Флуминенсе
|2 : 1
|2 : 1 4 : 2
| Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
|1 : 1
|1 : 0
| Коло-Коло
Хуниор
|1 : 0
|1 : 2
| Пеньяроль
Стронгест
|4 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Палмейрас
|2 : 1
|2 : 2
| Тальерес
Ривер Плейт
|0 : 1
|2 : 1
| Насьональ М
Сан-Паулу
|0 : 0
|2 : 0
| Фламенго
Боливар
|2 : 0
|1 : 0
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Коло-Коло
Ривер Плейт
|1 : 1
|25.09
| Флуминенсе
Атлетико Минейро
|1 : 0
|26.09
|Команда
|1
|2
| Ботафого
Сан-Паулу
|0 : 0
|26.09
| Фламенго
Пеньяроль
|0 : 1
|27.09