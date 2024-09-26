Стяуа - РФШ 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
26 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Стяуа - РФШ, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Стяуа
Бухарест, Румыния
РФШ
Рига, Латвия
История личных встреч
|21.09.2024
|Румыния — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Румыния — Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Румыния — Лига 1
|8-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|25.08.2024
|Румыния — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Латвия — Высшая лига
|30-й тур
|2 : 0
|17.09.2024
|Латвия — Высшая лига
|23-й тур
|4 : 1
|13.09.2024
|Латвия — Высшая лига
|29-й тур
|1 : 2
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1 2 : 4
|25.08.2024
|Латвия — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лацио
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Галатасарай
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Славия П
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Будё-Глимт
|1
|3
| 5
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Андерлехт
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Хоффенхайм
|1
|1
| 8
1/8 финала
|Реал Сосьедад
|1
|1
| 9
Плей-офф
|Твенте
|1
|1
| 10
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|1
|1
| 11
Плей-офф
|Ницца
|1
|1
| 12
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
| 13
Плей-офф
|Аякс
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Брага
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|0
|0
| 16
Плей-офф
|РФШ
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Маккаби Т-А
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Бешикташ
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Стяуа
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Юнион
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Карабах
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Атлетик Б
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Рейнджерс
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
|25
|Олимпиакос
|0
|0
|26
|Рома
|0
|0
|27
|Фенербахче
|0
|0
|28
|Лион
|0
|0
|29
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|30
|Мальмё
|0
|0
|31
|Эльфсборг
|1
|0
|32
|Порту
|1
|0
|33
|Ференцварош
|1
|0
|34
|ПАОК
|1
|0
|35
|Лудогорец
|1
|0
|36
|Динамо К
|1
|0