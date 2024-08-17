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Лион - Олимпиакос 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
26 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Лион
Олимпиакос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Олимпиакос, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион, Франция
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
22.09.2024Франция — Лига 15-й турЛион2 : 3
15.09.2024Франция — Лига 14-й тур0 : 0Лион
30.08.2024Франция — Лига 13-й турЛион4 : 3
24.08.2024Франция — Лига 12-й турЛион0 : 2
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур3 : 0Лион
21.09.2024Греция — Суперлига5-й тур2 : 1Олимпиакос
15.09.2024Греция — Суперлига4-й турОлимпиакос0 : 0
31.08.2024Греция — Суперлига3-й тур0 : 3Олимпиакос
26.08.2024Греция — Суперлига2-й турОлимпиакос2 : 1
17.08.2024Греция — Суперлига1-й тур0 : 2Олимпиакос
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио13
2
1/8 финала
Галатасарай13
3
1/8 финала
Славия П13
4
1/8 финала
Будё-Глимт13
5
1/8 финала
АЗ Алкмар13
6
1/8 финала
Андерлехт13
7
1/8 финала
Хоффенхайм11
8
1/8 финала
Реал Сосьедад11
9
Плей-офф
Твенте11
10
Плей-офф
Мидтьюлланн11
11
Плей-офф
Ницца11
12
Плей-офф
Манчестер Юнайтед11
13
Плей-офф
Аякс00
14
Плей-офф
Брага00
15
Плей-офф
Виктория Пльзень00
16
Плей-офф
РФШ00
17
Плей-офф
Маккаби Т-А00
18
Плей-офф
Бешикташ00
19
Плей-офф
Стяуа00
20
Плей-офф
Юнион00
21
Плей-офф
Карабах00
22
Плей-офф
Атлетик Б00
23
Плей-офф
Рейнджерс00
24
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
25 Олимпиакос00
26 Рома00
27 Фенербахче00
28 Лион00
29 Айнтрахт Ф00
30 Мальмё00
31 Эльфсборг10
32 Порту10
33 Ференцварош10
34 ПАОК10
35 Лудогорец10
36 Динамо К10

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