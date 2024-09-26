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Монца - Брешия 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/16 финала
Монца
Брешия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Брешия, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Брешия
Брешия
История личных встреч
22.05.2022 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч Монца2 : 1Брешия
18.05.2022 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч Брешия1 : 2Монца
18.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 35-й тур Монца1 : 1Брешия
05.12.2021 Италия - Серия B Серия B. 16-й тур Брешия0 : 2Монца
10.05.2021 Италия - Серия B Серия B. 38-й тур Монца0 : 2Брешия
25.01.2021 Италия - Серия B Серия B. 19-й тур Брешия0 : 1Монца
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Монца1 : 2
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Монца1 : 1
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур 2 : 2Монца
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Монца0 : 1
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 0 : 0Монца
21.09.2024 Италия — Серия B 6-й тур 2 : 1Брешия
14.09.2024 Италия — Серия B 5-й тур Брешия4 : 0
31.08.2024 Италия — Серия B 4-й тур 1 : 2Брешия
27.08.2024 Италия — Серия B 3-й тур 2 : 0Брешия
24.08.2024 Италия — Серия B 2-й тур Брешия0 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
25.09
Монца
Брешия
26.09
Наполи
Палермо
26.09
1/8 финала
Аталанта
Чезена
04.12
Фиорентина
Эмполи
04.12
Милан
Сассуоло
04.12
Ювентус
Кальяри
04.12
Интер М
Удинезе
04.12
Рома
Genoa/Sampdoria
04.12
Лацио
04.12
Болонья
04.12

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