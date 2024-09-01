Самтредиа - Телави 26 Сентября прямая трансляция
26 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 26-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Телави, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Телави
Телави
История личных встреч
|28.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 0
|11.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
|23.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|24.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|20.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|22.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Грузия — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|25
|51
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|25
|51
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|25
|48
|4
|Динамо Бт
|25
|36
|5
|Самгурали
|25
|31
|6
|Динамо Тб
|25
|28
|7
|Колхети-1913
|25
|28
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|25
|24
| 9
Стыковая зона
|Телави
|25
|24
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|25
|16