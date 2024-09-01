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Самтредиа - Телави 26 Сентября прямая трансляция

26 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 26-й тур
Самтредиа
Телави

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Телави, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Телави
Телави
История личных встреч
28.05.2024 Грузия — Высшая лига 17-й тур Телави0 : 0Самтредиа
11.04.2024 Грузия — Высшая лига 8-й тур Самтредиа1 : 2Телави
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Телави1 : 1Самтредиа
06.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Самтредиа0 : 2Телави
26.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Телави0 : 1Самтредиа
25.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Самтредиа1 : 0Телави
03.10.2021 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самтредиа0 : 2Телави
23.06.2021 Грузия - Высшая лига 19-й тур Телави2 : 1Самтредиа
24.04.2021 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самтредиа2 : 1Телави
28.02.2021 Грузия - Высшая лига 1-й тур Телави1 : 0Самтредиа
20.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Самтредиа
15.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Самтредиа2 : 2
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 1 : 1Самтредиа
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Самтредиа2 : 0
19.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 3 : 1Самтредиа
22.09.2024 Грузия — Высшая лига 25-й тур 2 : 2Телави
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Телави0 : 1
31.08.2024 Грузия — Высшая лига 23-й тур 0 : 0Телави
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Телави2 : 1
17.08.2024 Грузия — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Телави
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила2551
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт2551
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало2548
4 Динамо Бт2536
5 Самгурали2531
6 Динамо Тб2528
7 Колхети-19132528
8
Стыковая зона
Гагра2524
9
Стыковая зона
Телави2524
10
Зона вылета
Самтредиа2516

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