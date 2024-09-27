Осер - Брест 27 Сентября прямая трансляция
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
27 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Брест, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Брест
Брест
|16
|вр
|Донован Леон
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|97
|пз
|Райан Равелсон
|27
|пз
|Кевин Дануа
|42
|пз
|Элиша Овусу
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|45
|пз
|Адо Онаиву
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|45
|пз
|Махди Камара
|28
|пз
|Жонас Мартен
|8
|пз
|Юго Маньетти
|21
|пз
|Ромен Февр
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Эрик Руа
История личных встреч
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|11.02.2019
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|1 : 0
|31.08.2018
|Франция - Лига 2
|6-й тур
|0 : 2
|09.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 29-й тур
|1 : 2
|13.10.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 11-й тур
|1 : 1
|10.02.2017
|Франция - Лига 2
|25-й тур
|3 : 1
|17.09.2016
|Франция - Лига 2
|7-й тур
|1 : 0
|13.05.2016
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|0 : 0
|31.07.2015
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Нант
|5
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|5
|8
|7
|Ницца
|5
|7
|8
|Ренн
|5
|7
|9
|Лилль
|5
|7
|10
|Страсбург
|5
|6
|11
|Брест
|5
|6
|12
|Гавр
|5
|6
|13
|Тулуза
|5
|5
|14
|Лион
|5
|4
|15
|Монпелье
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Осер
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Анже
|5
|2