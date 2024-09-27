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Осер - Брест 27 Сентября прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
27 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Осер
Брест

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Брест, которое состоится 27 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Брест
Брест
16 Гвиана вр Донован Леон
23 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
3 Англия зщ Гэбриел Ошо
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
97 Мадагаскар пз Райан Равелсон
27 Франция пз Кевин Дануа
42 Гана пз Элиша Овусу
17 Мали пз Лассин Синайоко
45 Япония пз Адо Онаиву
25 Кот-д'Ивуар нп Хамед Жуниор Траоре
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
25 Франция зщ Жюльен Ле Кардиналь
22 Мали зщ Массадио Айдара
45 Франция пз Махди Камара
28 Франция пз Жонас Мартен
8 Франция пз Юго Маньетти
21 Франция пз Ромен Февр
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Эрик Руа
История личных встреч
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Брест1 : 0Осер
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Осер1 : 1Брест
11.02.2019 Франция - Лига 2 24-й тур Брест1 : 0Осер
31.08.2018 Франция - Лига 2 6-й тур Осер0 : 2Брест
09.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 29-й тур Осер1 : 2Брест
13.10.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 11-й тур Брест1 : 1Осер
10.02.2017 Франция - Лига 2 25-й тур Осер3 : 1Брест
17.09.2016 Франция - Лига 2 7-й тур Брест1 : 0Осер
13.05.2016 Франция - Лига 2 38-й тур Брест0 : 0Осер
31.07.2015 Франция - Лига 2 1-й тур Осер0 : 0Брест
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур 3 : 2Осер
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Осер0 : 3
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 1Осер
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 2 : 0Осер
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Осер2 : 1
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Брест2 : 0
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Брест2 : 1
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 3 : 1Брест
31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Брест4 : 0
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 2 : 0Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ513
2
Лига чемпионов
Марсель513
3
Лига чемпионов
Монако513
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс59
5
Лига Европы
Нант58
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс58
7 Ницца57
8 Ренн57
9 Лилль57
10 Страсбург56
11 Брест56
12 Гавр56
13 Тулуза55
14 Лион54
15 Монпелье54
16
Стыковая зона
Осер53
17
Зона вылета
Сент-Этьен53
18
Зона вылета
Анже52

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