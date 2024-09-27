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Портсмут - Шеффилд Юнайтед 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
28 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 7-й тур
Портсмут
Шеффилд Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
АнглияКрис Уайлдер
История личных встреч
13.01.2007Англия - Премьер-лига23-й турШеффилд Юнайтед1 : 1Портсмут
23.12.2006Англия - Премьер-лига19-й турПортсмут3 : 1Шеффилд Юнайтед
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й тур2 : 1Портсмут
15.09.2024Англия — Чемпионшип5-й турПортсмут0 : 3
31.08.2024Англия — Чемпионшип4-й турПортсмут1 : 3
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур2 : 2Портсмут
17.08.2024Англия — Чемпионшип2-й турПортсмут0 : 0
21.09.2024Англия — Чемпионшип6-й турШеффилд Юнайтед1 : 0
13.09.2024Англия — Чемпионшип5-й тур0 : 2Шеффилд Юнайтед
01.09.2024Англия — Чемпионшип4-й турШеффилд Юнайтед1 : 0
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раунд1 : 0Шеффилд Юнайтед
24.08.2024Англия — Чемпионшип3-й тур1 : 1Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Вест Бромвич Альбион616
2
Повышение
Сандерленд615
3
Плей-офф
Бёрнли613
4
Плей-офф
Блэкберн Роверс612
5
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед612
6
Плей-офф
Лидс Юнайтед611
7 Суонси Сити610
8 Уотфорд610
9 Оксфорд Юнайтед69
10 Дерби Каунти69
11 Норвич Сити68
12 Мидлсбро68
13 Бристоль Сити68
14 Куинз Парк Рейнджерс67
15 Лутон Таун67
16 Халл Сити66
17 Сток Сити66
18 Миллуолл65
19 Ковентри Сити65
20 Плимут Аргайл65
21 Престон Норт Энд65
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей64
23
Зона вылета
Портсмут63
24
Зона вылета
Кардифф Сити61

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