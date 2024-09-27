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Удинезе - Интер М 28 Сентября прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
28 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Удинезе
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Интер М, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Интер М
Милан
40 Нигерия вр Мадука Окойе
31 Дания зщ Томас Кристенсен
29 Словения зщ Яка Бийол
30 Аргентина зщ Лаутаро Хианетти
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
8 Словения пз Санди Ловрич
10 Франция нп Флорьян Товен
22 Бразилия нп Бреннер
17 Италия нп Лоренцо Лукка
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
16 Италия пз Давиде Фраттези
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
7 Польша пз Пётр Зелиньски
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
08.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе1 : 2Интер М
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Интер М4 : 0Удинезе
18.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Интер М3 : 1Удинезе
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Удинезе3 : 1Интер М
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе1 : 2Интер М
31.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Интер М2 : 0Удинезе
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Интер М5 : 1Удинезе
23.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе0 : 0Интер М
02.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Удинезе0 : 2Интер М
14.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Интер М1 : 0Удинезе
25.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе3 : 1
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 3 : 0Удинезе
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 3Удинезе
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Удинезе1 : 0
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Удинезе2 : 1
22.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Интер М1 : 2
18.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 0 : 0Интер М
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 1 : 1Интер М
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Интер М4 : 0
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Интер М2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Торино511
2
Лига чемпионов
Наполи510
3
Лига чемпионов
Удинезе510
4
Лига чемпионов
Ювентус59
5
Лига Европы
Эмполи59
6
Квалификация Лиги конференций
Милан58
7 Интер М58
8 Лацио57
9 Аталанта56
10 Рома56
11 Верона56
12 Болонья56
13 Фиорентина56
14 Парма55
15 Лечче55
16 Комо55
17 Дженоа55
18
Зона вылета
Венеция54
19
Зона вылета
Монца53
20
Зона вылета
Кальяри52

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