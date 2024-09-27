Удинезе - Интер М 28 Сентября прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
28 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Интер М, которое состоится 28 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Интер М
Милан
|40
|вр
|Мадука Окойе
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|11
|зщ
|Хассан Камара
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|8
|пз
|Санди Ловрич
|10
|нп
|Флорьян Товен
|22
|нп
|Бреннер
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|08.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|18.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|5 : 1
|23.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 2
|14.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|25.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 0
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|18.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Торино
|5
|11
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|10
| 3
Лига чемпионов
|Удинезе
|5
|10
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Эмполи
|5
|9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|5
|8
|7
|Интер М
|5
|8
|8
|Лацио
|5
|7
|9
|Аталанта
|5
|6
|10
|Рома
|5
|6
|11
|Верона
|5
|6
|12
|Болонья
|5
|6
|13
|Фиорентина
|5
|6
|14
|Парма
|5
|5
|15
|Лечче
|5
|5
|16
|Комо
|5
|5
|17
|Дженоа
|5
|5
| 18
Зона вылета
|Венеция
|5
|4
| 19
Зона вылета
|Монца
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2