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Парма - Кальяри 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
30 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Парма
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Кальяри, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Кальяри
Кальяри
31 Япония вр Дзион Судзуки
4 Венгрия зщ Ботонд Балог
3 Венесуэла зщ Йордан Осорио
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
26 Франция зщ Войо Кулибали
16 Бельгия пз Мандела Кейта
10 Испания пз Адриан Бернабе
98 Румыния пз Деннис Ман
27 Бразилия пз Эрнани
28 Румыния пз Валентин Михэйлэ
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
22 Италия вр Симоне Скуффет
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
14 Италия пз Алессандро Дейола
70 Италия пз Джанлука Гаэтано
19 Италия пз Надир Цортеа
18 Румыния пз Рэзван Марин
9 Перу нп Джанлука Лападула
91 Италия нп Роберто Пикколи
Главные тренеры
Италия Фабио Пеккья
Италия Давиде Никола
История личных встреч
03.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч Парма0 : 0Кальяри
30.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч Кальяри3 : 2Парма
22.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Парма2 : 1Кальяри
03.12.2022 Италия - Серия B Серия В. 15-й тур Кальяри1 : 1Парма
17.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Кальяри4 : 3Парма
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Парма0 : 0Кальяри
01.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Кальяри2 : 2Парма
15.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Парма1 : 3Кальяри
16.02.2019 Италия - Серия А 24-й тур Кальяри2 : 1Парма
22.09.2018 Италия - Серия А 5-й тур Парма2 : 0Кальяри
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 2Парма
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Парма2 : 3
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 2 : 1Парма
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Парма2 : 1
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Парма1 : 1
24.09.2024 Кубок Италии 1/16 финала Кальяри1 : 0
20.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Кальяри0 : 2
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Кальяри0 : 4
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 0Кальяри
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Кальяри1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус612
2
Лига чемпионов
Милан611
3
Лига чемпионов
Торино611
4
Лига чемпионов
Интер М611
5
Лига Европы
Удинезе610
6
Квалификация Лиги конференций
Наполи510
7 Эмполи610
8 Лацио610
9 Рома69
10 Комо68
11 Аталанта67
12 Болонья67
13 Фиорентина67
14 Верона66
15 Парма55
16 Лечче65
17 Дженоа65
18
Зона вылета
Венеция64
19
Зона вылета
Монца53
20
Зона вылета
Кальяри52

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