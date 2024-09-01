Парма - Кальяри 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
30 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Кальяри, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Кальяри
Кальяри
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|3
|зщ
|Йордан Осорио
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|16
|пз
|Мандела Кейта
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|98
|пз
|Деннис Ман
|27
|пз
|Эрнани
|28
|пз
|Валентин Михэйлэ
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|19
|пз
|Надир Цортеа
|18
|пз
|Рэзван Марин
|9
|нп
|Джанлука Лападула
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Давиде Никола
История личных встреч
|03.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|30.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|22.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|2 : 1
|03.12.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 15-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 3
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|01.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 2
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|16.02.2019
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|22.09.2018
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 4
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|6
|11
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|6
|10
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Наполи
|5
|10
|7
|Эмполи
|6
|10
|8
|Лацио
|6
|10
|9
|Рома
|6
|9
|10
|Комо
|6
|8
|11
|Аталанта
|6
|7
|12
|Болонья
|6
|7
|13
|Фиорентина
|6
|7
|14
|Верона
|6
|6
|15
|Парма
|5
|5
|16
|Лечче
|6
|5
|17
|Дженоа
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Венеция
|6
|4
| 19
Зона вылета
|Монца
|5
|3
| 20
Зона вылета
|Кальяри
|5
|2