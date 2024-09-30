Ротор - Алания 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
30 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Алания, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Султан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|15.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 1
|23.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|0 : 0
|21.08.2019
|Кубок России
|1/32 финала
|2 : 1
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|20.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|26.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 2
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|12
|24
| 2
Повышение
|Торпедо М
|12
|22
| 3
Стыковая зона
|Урал
|12
|21
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|12
|20
|5
|Черноморец
|12
|20
|6
|Родина
|12
|17
|7
|Чайка
|12
|17
|8
|Сочи
|12
|17
|9
|Енисей
|12
|16
|10
|Нефтехимик
|12
|16
|11
|Сокол
|12
|15
|12
|СКА-Хабаровск
|12
|15
|13
|КАМАЗ
|12
|14
|14
|Ротор
|11
|14
|15
|Шинник
|12
|11
| 16
Зона вылета
|Алания
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Уфа
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|12
|5