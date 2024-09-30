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Ротор - Алания 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
30 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
РоторАлания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Алания, которое состоится 30 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Султан Хумидович Тазабаев
История личных встреч
27.09.2023 Fonbet Кубок России 1/32 финала Ротор1 : 0Алания
15.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Алания0 : 1Ротор
23.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Ротор0 : 0Алания
21.08.2019 Кубок России 1/32 финала Алания2 : 1Ротор
24.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Ротор
20.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Ротор1 : 2
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 0 : 0Ротор
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 1Ротор
02.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Ротор0 : 0
26.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 1Алания
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 0 : 0Алания
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Алания0 : 2
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Алания1 : 1
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 3 : 1Алания
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1224
2
Повышение
Торпедо М1222
3
Стыковая зона
Урал1221
4
Стыковая зона
Балтика1220
5 Черноморец1220
6 Родина1217
7 Чайка1217
8 Сочи1217
9 Енисей1216
10 Нефтехимик1216
11 Сокол1215
12 СКА-Хабаровск1215
13 КАМАЗ1214
14 Ротор1114
15 Шинник1211
16
Зона вылета
Алания1110
17
Зона вылета
Уфа1210
18
Зона вылета
Тюмень125

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