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Англия U21 - Украина U21 11 Октября прямая трансляция

11 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F
Англия U21
Украина U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия U21 - Украина U21, которое состоится 11 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа F, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия U21
Украина U21
Главные тренеры
Англия Бен Футчер (и.о.)
Испания Унаи Мельгоса
История личных встреч
16.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U213 : 2Англия U21
27.03.2018 U21 ЧЕ-2019 Группа 4 Англия U212 : 1Украина U21
10.11.2017 U21 ЧЕ-2019 Группа 4 Украина U210 : 2Англия U21
06.09.2024 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 0 : 0Англия U21
26.03.2024 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Англия U217 : 0
22.03.2024 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 1 : 5Англия U21
21.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Англия U213 : 0
18.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 0 : 3Англия U21
10.09.2024 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 1 : 2Украина U21
06.09.2024 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U212 : 1
26.03.2024 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F 0 : 3Украина U21
21.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U211 : 0
17.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа F Украина U214 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Италия U21921
2
Плей-офф
Ирландия U21817
3 Норвегия U21815
4 Турция U21810
5 Латвия U2188
6 Сан-Марино U2190
Группа B
КомандаИО
1 Испания U21822
2
Плей-офф
Шотландия U21816
3 Бельгия U21816
4 Венгрия U21810
5 Казахстан U2186
6 Мальта U2180
Группа C
КомандаИО
1 Нидерланды U21927
2
Плей-офф
Грузия U21816
3 Швеция U21814
4 Северная Македония U2189
5 Молдавия U2197
6 Гибралтар U21103
Группа D
КомандаИО
1 Германия U21822
2
Плей-офф
Польша U21818
3 Болгария U21812
4 Косово U21812
5 Израиль U2183
6 Эстония U2181
Группа E
КомандаИО
1 Швейцария U21817
2
Плей-офф
Финляндия U21816
3 Румыния U21816
4 Албания U21913
5 Черногория U2187
6 Армения U2192
Группа F
КомандаИО
1 Украина U21824
2
Плей-офф
Англия U21819
3 Сербия U21913
4 Люксембург U2197
5 Северная Ирландия U2187
6 Азербайджан U2183
Группа G
КомандаИО
1 Португалия U21821
2
Плей-офф
Греция U21917
3 Хорватия U21816
4 Фарерские острова U2187
5 Беларусь U2196
6 Андорра U2183
Группа H
КомандаИО
1 Словения U21716
2
Плей-офф
Франция U21613
3 Австрия U21611
4 Босния и Герцеговина U2173
5 Кипр U2162
Группа I
КомандаИО
1 Дания U21714
2
Плей-офф
Уэльс U21714
3 Исландия U2179
4 Чехия U2168
5 Литва U2173

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