Арсенал Т - Сочи 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Сочи, которое состоится 13 Октября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|26.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|2 : 0
|31.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 2
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|4 : 0
|20.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|3 : 2
|01.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 2
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 1
|15.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|0 : 1
|07.07.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|26.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 3
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|16.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|5 : 0
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 2
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 3
|24.09.2024
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Первой лиги: «Арсенал» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|14
|26
| 2
Повышение
|Арсенал Т
|13
|25
| 3
Стыковая зона
|Урал
|14
|25
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|14
|23
|5
|Балтика
|13
|21
|6
|Сочи
|13
|20
|7
|Нефтехимик
|14
|20
|8
|Родина
|14
|19
|9
|Ротор
|13
|18
|10
|Чайка
|13
|17
|11
|Енисей
|14
|17
|12
|СКА-Хабаровск
|13
|16
|13
|Сокол
|14
|15
|14
|КАМАЗ
|13
|15
|15
|Шинник
|14
|14
| 16
Зона вылета
|Алания
|13
|14
| 17
Зона вылета
|Уфа
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|14
|6