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Арсенал Т - Сочи 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2024 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 14-й тур
Арсенал Т
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Сочи, которое состоится 13 Октября 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Испания Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
26.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Сочи2 : 0Арсенал Т
31.10.2021 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Арсенал Т1 : 2Сочи
27.02.2021 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Сочи4 : 0Арсенал Т
20.09.2020 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Арсенал Т3 : 2Сочи
01.03.2020 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Сочи1 : 2Арсенал Т
20.10.2019 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Арсенал Т1 : 1Сочи
15.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Арсенал Т0 : 1Сочи
07.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Сочи0 : 1Арсенал Т
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 1Арсенал Т
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Арсенал Т0 : 0
26.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 4 : 3Арсенал Т
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур 0 : 0Арсенал Т
16.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Арсенал Т1 : 0
06.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Сочи5 : 0
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 0Сочи
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 2 : 2Сочи
27.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи0 : 3
24.09.2024 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 5Сочи
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Первой лиги: «Арсенал» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1426
2
Повышение
Арсенал Т1325
3
Стыковая зона
Урал1425
4
Стыковая зона
Черноморец1423
5 Балтика1321
6 Сочи1320
7 Нефтехимик1420
8 Родина1419
9 Ротор1318
10 Чайка1317
11 Енисей1417
12 СКА-Хабаровск1316
13 Сокол1415
14 КАМАЗ1315
15 Шинник1414
16
Зона вылета
Алания1314
17
Зона вылета
Уфа1411
18
Зона вылета
Тюмень146

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