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Кайзерслаутерн - Падерборн 07 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия), вместимость: 49327
19 Октября 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур
Кайзерслаутерн
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Падерборн 07, которое состоится 19 Октября 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фритц-Вальтер (Кайзерслаутерн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
10.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Кайзерслаутерн1 : 2Падерборн 07
25.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 071 : 2Кайзерслаутерн
17.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Падерборн 071 : 0Кайзерслаутерн
12.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Кайзерслаутерн0 : 1Падерборн 07
12.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Падерборн 070 : 4Кайзерслаутерн
24.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Кайзерслаутерн1 : 0Падерборн 07
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 0Кайзерслаутерн
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 0 : 0Кайзерслаутерн
21.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Кайзерслаутерн2 : 2
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 3 : 1Кайзерслаутерн
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Кайзерслаутерн3 : 4
04.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Падерборн 073 : 0
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 2 : 2Падерборн 07
20.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Падерборн 072 : 1
13.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 3 : 3Падерборн 07
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 070 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна817
2
Повышение
Магдебург816
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 07816
4 Карлсруэ816
5 Гамбург815
6 Ганновер-96813
7 Кёльн812
8 Эльверсберг812
9 Герта811
10 Гройтер Фюрт810
11 Нюрнберг810
12 Кайзерслаутерн89
13 Шальке-0488
14 Ульм 184687
15 Айнтрахт Б87
16
Стыковая зона
Дармштадт 9886
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер85
18
Зона вылета
Ян84

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