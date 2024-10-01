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Спарта - Алмере Сити 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
19 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Спарта
Алмере Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Алмере Сити, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
Алмере Сити
Алмере
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
3 Нидерланды зщ Рик Мейссен
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Джевенсио ван дер Кюст
8 Нидерланды пз Пелле Клемент
6 Бразилия пз Абемли Мето Силу
7 Нидерланды пз Камиель Негли
10 Бельгия пз Арно Версейрен
11 Нидерланды пз Мохамед Нассо
19 Канада нп Шарль-Андреас Брим
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
4 Испания зщ Рикардо Висус
22 Франция зщ Тео Барбе
14 Греция зщ Василиос Загаритис
5 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
19 Нидерланды пз Том Хайе
8 Бельгия пз Anas Tahiri
27 Франция пз Логан Делорье-Шобе
11 Франция нп Жуниор Кадиль
9 Франция нп Томас Робине
Главные тренеры
Нидерланды Йерун Рейсдейк
Нидерланды Хедвигес Мадуро
История личных встреч
13.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Алмере Сити2 : 3Спарта
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Спарта1 : 2Алмере Сити
15.03.2019 Нидерланды - Первый дивизион 29-й тур Алмере Сити1 : 3Спарта
07.12.2018 Нидерланды - Первый дивизион 17-й тур Спарта6 : 1Алмере Сити
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Спарта
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Спарта1 : 1
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 2Спарта
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Спарта1 : 2
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 1 : 2Спарта
04.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Алмере Сити0 : 1
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 0Алмере Сити
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Алмере Сити0 : 5
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 0 : 0Алмере Сити
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Алмере Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен824
2
Лига чемпионов
Утрехт719
3
Квалификация Лиги чемпионов
АЗ Алкмар816
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте814
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд713
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс813
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II811
9 Спарта810
10 Фортуна810
11 Гронинген89
12 Хераклес89
13 НАК Бреда89
14 ПЕК Зволле88
15 Херенвен88
16
Стыковая зона
НЕК Неймеген87
17
Зона вылета
Алмере Сити82
18
Зона вылета
Валвейк80

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