Спарта - Алмере Сити 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
19 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - Алмере Сити, которое состоится 19 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
Алмере Сити
Алмере
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Рик Мейссен
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|8
|пз
|Пелле Клемент
|6
|пз
|Абемли Мето Силу
|7
|пз
|Камиель Негли
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Мохамед Нассо
|19
|нп
|Шарль-Андреас Брим
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|22
|зщ
|Тео Барбе
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|5
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|19
|пз
|Том Хайе
|8
|пз
|Anas Tahiri
|27
|пз
|Логан Делорье-Шобе
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|9
|нп
|Томас Робине
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
|Хедвигес Мадуро
История личных встреч
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 3
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 2
|15.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 3
|07.12.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|17-й тур
|6 : 1
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 2
|04.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 5
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|7
|19
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|8
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|8
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|8
|11
|9
|Спарта
|8
|10
|10
|Фортуна
|8
|10
|11
|Гронинген
|8
|9
|12
|Хераклес
|8
|9
|13
|НАК Бреда
|8
|9
|14
|ПЕК Зволле
|8
|8
|15
|Херенвен
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|НЕК Неймеген
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|8
|0