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Астон Вилла - Борнмут 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Астон Вилла
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Борнмут, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Борнмут
Борнмут
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
7ШотландияпзДжон Макгинн
24БельгияпзАмаду Онана
8БельгияпзЮри Тилеманс
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
13ИспанияврКепа Аррисабалага
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
5АргентиназщМаркос Сенеси
3ВенгриязщМилош Керкез
4АнглияпзЛьюис Кук
10ШотландияпзРайан Кристи
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
19НидерландынпДжастин Клюйверт
9Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турАстон Вилла3 : 1Борнмут
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турБорнмут2 : 2Астон Вилла
18.03.2023Англия - Премьер-лига28-й турАстон Вилла3 : 0Борнмут
06.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турБорнмут2 : 0Астон Вилла
01.02.2020Англия - Премьер-лига25-й турБорнмут2 : 1Астон Вилла
17.08.2019Англия - Премьер-лига2-й турАстон Вилла1 : 2Борнмут
09.04.2016Англия - Премьер-лига33-й турАстон Вилла1 : 2Борнмут
08.08.2015Англия - Премьер-лига1-й турБорнмут0 : 1Астон Вилла
25.01.2015Кубок Англии1/16 финалаАстон Вилла2 : 1Борнмут
22.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАстон Вилла2 : 0
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур1 : 3Астон Вилла
06.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турАстон Вилла0 : 0
02.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турАстон Вилла1 : 0
29.09.2024Англия — Премьер-лига6-й тур2 : 2Астон Вилла
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турБорнмут2 : 0
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур1 : 0Борнмут
30.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турБорнмут3 : 1
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур3 : 0Борнмут
14.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турБорнмут0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль821
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити820
3
Лига чемпионов
Арсенал817
4
Лига чемпионов
Астон Вилла817
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион815
6 Челси814
7 Тоттенхэм Хотспур813
8 Ноттингем Форест813
9 Ньюкасл Юнайтед812
10 Фулхэм811
11 Борнмут811
12 Манчестер Юнайтед811
13 Брентфорд810
14 Лестер Сити89
15 Вест Хэм Юнайтед88
16 Эвертон88
17 Ипсвич Таун84
18
Зона вылета
Кристал Пэлас83
19
Зона вылета
Саутгемптон81
20
Зона вылета
Вулверхэмптон81

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