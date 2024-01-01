Астон Вилла - Борнмут 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
26 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Борнмут, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Борнмут
Борнмут
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|10
|пз
|Райан Кристи
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Андони Ираола
История личных встреч
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|01.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|09.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|08.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|25.01.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|02.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|30.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|21
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|20
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|15
|6
|Челси
|8
|14
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|13
|8
|Ноттингем Форест
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|12
|10
|Фулхэм
|8
|11
|11
|Борнмут
|8
|11
|12
|Манчестер Юнайтед
|8
|11
|13
|Брентфорд
|8
|10
|14
|Лестер Сити
|8
|9
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|16
|Эвертон
|8
|8
|17
|Ипсвич Таун
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|8
|3
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|8
|1
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|1