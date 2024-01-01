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Фортуна - Гронинген 26 Октября прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
26 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Фортуна
Гронинген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гронинген, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Гронинген
Гронинген
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
14 Бразилия зщ Родриго Гут
12 Португалия пз Иву Пинту
32 Франция пз Rosier Loreintz
22 ДР Конго пз Самуэль Бастьен
10 Хорватия пз Ален Халилович
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
11 Франция пз Makan Aiko
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
7 Кюрасао зщ Леандро Бакуна
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
67 Нидерланды зщ Sven Bouland
22 Нидерланды пз Финн Стам
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
8 Норвегия пз Йохан Хове
10 Италия пз Лучано Валенте
26 Нидерланды нп Thom van Bergen
29 Нидерланды нп Постема Романо
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
08.02.2024 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гронинген0 : 0 4 : 3Фортуна
02.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Фортуна3 : 1Гронинген
13.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гронинген2 : 3Фортуна
12.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Гронинген0 : 1Фортуна
27.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Фортуна1 : 4Гронинген
28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Гронинген1 : 0Фортуна
25.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фортуна1 : 3Гронинген
30.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Фортуна1 : 0Гронинген
12.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Гронинген3 : 0Фортуна
22.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Фортуна0 : 0Гронинген
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 0Фортуна
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фортуна1 : 0
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 1 : 1Фортуна
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Фортуна1 : 3
18.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 5 : 0Фортуна
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Гронинген0 : 1
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 3 : 1Гронинген
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Гронинген0 : 1
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 2 : 1Гронинген
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Гронинген2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен927
2
Лига чемпионов
Утрехт822
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд816
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар916
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс716
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте915
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс913
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II912
9 НАК Бреда912
10 Спарта911
11 Фортуна911
12 НЕК Неймеген910
13 Гронинген99
14 Хераклес99
15 ПЕК Зволле98
16
Стыковая зона
Херенвен98
17
Зона вылета
Алмере Сити93
18
Зона вылета
Валвейк91

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