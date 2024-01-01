Фортуна - Гронинген 26 Октября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
26 Октября 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Гронинген, которое состоится 26 Октября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Гронинген
Гронинген
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|14
|зщ
|Родриго Гут
|12
|пз
|Иву Пинту
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|22
|пз
|Самуэль Бастьен
|10
|пз
|Ален Халилович
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|11
|пз
|Makan Aiko
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|1
|вр
|Этьен Вассен
|7
|зщ
|Леандро Бакуна
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|67
|зщ
|Sven Bouland
|22
|пз
|Финн Стам
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|8
|пз
|Йохан Хове
|10
|пз
|Лучано Валенте
|26
|нп
|Thom van Bergen
|29
|нп
|Постема Романо
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Дик Люккин
История личных встреч
|08.02.2024
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|02.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|13.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|2 : 3
|12.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 1
|27.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 4
|28.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 0
|25.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 3
|30.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 0
|12.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 0
|22.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 0
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 3
|18.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|5 : 0
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|8
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|9
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|9
|12
|9
|НАК Бреда
|9
|12
|10
|Спарта
|9
|11
|11
|Фортуна
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|9
|10
|13
|Гронинген
|9
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|ПЕК Зволле
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|9
|3
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|9
|1