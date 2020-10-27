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Химки - Динамо М 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
27 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
ХимкиДинамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Динамо М, которое состоится 27 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Испания Франк Себриан Артига
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Химки0 : 1Динамо М
12.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М4 : 2Химки
29.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М6 : 1Химки
26.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Химки0 : 3Динамо М
22.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Динамо М4 : 1Химки
24.04.2021 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Динамо М0 : 1Химки
28.09.2020 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Химки1 : 0Динамо М
02.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Химки2 : 0Динамо М
12.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Динамо М0 : 0Химки
12.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Химки0 : 0Динамо М
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур 2 : 0Химки
19.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Химки2 : 0
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур 4 : 0Химки
02.10.2024 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур Химки2 : 2 8 : 7
29.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Химки
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 0Динамо М
24.10.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур 3 : 6Динамо М
20.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 4Динамо М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 1Динамо М
06.10.2024 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Химки» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1230
2 Зенит1229
3 Локомотив М1227
4 ЦСКА1324
5 Динамо М1223
6 Спартак М1219
7 Рубин1215
8 Акрон1313
9 Ростов1313
10 Крылья Советов1212
11 Динамо Мх1312
12 Пари Нижний Новгород1212
13
Стыковая зона
Химки1211
14
Стыковая зона
Факел1311
15
Зона вылета
Ахмат139
16
Зона вылета
Оренбург128

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