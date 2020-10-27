Химки - Динамо М 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
27 Октября 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Динамо М, которое состоится 27 Октября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Марцел Личка
История личных встреч
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|12.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|29.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|6 : 1
|26.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|0 : 3
|22.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|4 : 1
|24.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|0 : 1
|28.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|1 : 0
|02.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 0
|12.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|0 : 0
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|02.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 2 8 : 7
|29.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|24.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 6
|20.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|06.10.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура РПЛ: «Химки» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|12
|30
|2
|Зенит
|12
|29
|3
|Локомотив М
|12
|27
|4
|ЦСКА
|13
|24
|5
|Динамо М
|12
|23
|6
|Спартак М
|12
|19
|7
|Рубин
|12
|15
|8
|Акрон
|13
|13
|9
|Ростов
|13
|13
|10
|Крылья Советов
|12
|12
|11
|Динамо Мх
|13
|12
|12
|Пари Нижний Новгород
|12
|12
| 13
Стыковая зона
|Химки
|12
|11
| 14
Стыковая зона
|Факел
|13
|11
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|13
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|12
|8