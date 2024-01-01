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Монца - Венеция 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Монца
Венеция

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Венеция, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Венеция
Венеция
30ИталияврСтефано Турати
4ИталиязщАрмандо Иццо
22ИспаниязщПабло Мари
44ИталиязщАндреа Карбони
13ПортугалиязщПедру Перейра
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
38ФранцияпзУоррен Бондо
32ИталияпзМаттео Пессина
10ИталиянпДжанлука Капрари
47ПортугалиянпДани Карвалью
11Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
35СербияврФилип Станкович
7ИталиязщФранческо Дзампано
27ИталиязщАнтонио Кандела
30АвстриязщМихаэль Свобода
4НидерландызщДжей Идзес
5НидерландызщРидгесиано Хапс
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
6СШАпзДжанлука Бузио
11ИталияпзГаэтано Ористанио
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
Главные тренеры
ИталияАлессандро Неста
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
20.03.2021Италия - Серия BСерия B. 30-й турМонца1 : 4Венеция
11.12.2020Италия - Серия BСерия B. 11-й турВенеция0 : 2Монца
21.10.2024Италия — Серия А8-й тур0 : 3Монца
06.10.2024Италия — Серия А7-й турМонца1 : 1
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 0Монца
26.09.2024Кубок Италии1/16 финалаМонца3 : 1
22.09.2024Италия — Серия А5-й турМонца1 : 2
20.10.2024Италия — Серия А8-й турВенеция0 : 2
04.10.2024Италия — Серия А7-й тур2 : 1Венеция
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 1Венеция
21.09.2024Италия — Серия А5-й турВенеция2 : 0
14.09.2024Италия — Серия А4-й тур4 : 0Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи922
2
Лига чемпионов
Интер М817
3
Лига чемпионов
Аталанта916
4
Лига чемпионов
Ювентус816
5
Лига Европы
Удинезе916
6
Квалификация Лиги конференций
Милан814
7 Торино914
8 Фиорентина813
9 Лацио813
10 Эмполи810
11 Рома810
12 Комо99
13 Болонья89
14 Кальяри99
15 Верона99
16 Монца87
17 Парма87
18
Зона вылета
Дженоа86
19
Зона вылета
Лечче95
20
Зона вылета
Венеция84

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