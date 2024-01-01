Монца - Венеция 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Венеция, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Венеция
Венеция
|30
|вр
|Стефано Турати
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|13
|зщ
|Педру Перейра
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|32
|пз
|Маттео Пессина
|10
|нп
|Джанлука Капрари
|47
|нп
|Дани Карвалью
|11
|нп
|Милан Джурич
|35
|вр
|Филип Станкович
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|4
|зщ
|Джей Идзес
|5
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|20.03.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 30-й тур
|1 : 4
|11.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 11-й тур
|0 : 2
|21.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|26.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|04.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|8
|14
|7
|Торино
|9
|14
|8
|Фиорентина
|8
|13
|9
|Лацио
|8
|13
|10
|Эмполи
|8
|10
|11
|Рома
|8
|10
|12
|Комо
|9
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Верона
|9
|9
|16
|Монца
|8
|7
|17
|Парма
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Лечче
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|4