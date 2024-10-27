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Лацио - Дженоа 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Лацио
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Дженоа, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Дженоа
Генуя
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
4ИспаниязщПатрисио Габаррон
34ИспаниязщМарио Хила
30ПортугалиязщНуну Тавареш
6ИталияпзНиколо Ровелла
8ФранцияпзМаттео Гендузи
18ДаниянпГустав Исаксен
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
11АргентинанпВалентин Кастельянос
1ИталияврНикола Леали
20ИталиязщСтефано Сабелли
14ИталиязщАлессандро Вольякко
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Кариколь
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
32ДанияпзМортен Френнруп
2НорвегияпзМортен Торсбю
23ИталияпзФабио Миретти
19ИталиянпАндреа Пинамонти
21ИталиянпДжефф Эхатор
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
19.04.2024Италия - Серия А33-й турДженоа0 : 1Лацио
05.12.2023Кубок Италии1/8 финалаЛацио1 : 0Дженоа
27.08.2023Италия - Серия А2-й турЛацио0 : 1Дженоа
10.04.2022Италия - Серия А32-й турДженоа1 : 4Лацио
17.12.2021Италия - Серия А18-й турЛацио3 : 1Дженоа
02.05.2021Италия - Серия А34-й турЛацио4 : 3Дженоа
03.01.2021Италия - Серия А15-й турДженоа1 : 1Лацио
23.02.2020Италия - Серия А25-й турДженоа2 : 3Лацио
29.09.2019Италия - Серия А6-й турЛацио4 : 0Дженоа
17.02.2019Италия - Серия А24-й турДженоа2 : 1Лацио
24.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур0 : 2Лацио
19.10.2024Италия — Серия А8-й тур1 : 0Лацио
06.10.2024Италия — Серия А7-й турЛацио2 : 1
03.10.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турЛацио4 : 1
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур2 : 3Лацио
19.10.2024Италия — Серия А8-й турДженоа2 : 2
05.10.2024Италия — Серия А7-й тур5 : 1Дженоа
28.09.2024Италия — Серия А6-й турДженоа0 : 3
25.09.2024Кубок Италии1/16 финалаДженоа1 : 1 5 : 6
21.09.2024Италия — Серия А5-й тур2 : 0Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи922
2
Лига чемпионов
Интер М817
3
Лига чемпионов
Аталанта916
4
Лига чемпионов
Ювентус816
5
Лига Европы
Удинезе916
6
Квалификация Лиги конференций
Милан814
7 Торино914
8 Фиорентина813
9 Лацио813
10 Эмполи810
11 Рома810
12 Комо99
13 Болонья89
14 Кальяри99
15 Верона99
16 Монца87
17 Парма87
18
Зона вылета
Дженоа86
19
Зона вылета
Лечче95
20
Зона вылета
Венеция84

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