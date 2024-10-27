Лацио - Дженоа 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
27 Октября 2024 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Дженоа, которое состоится 27 Октября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Дженоа
Генуя
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|34
|зщ
|Марио Хила
|30
|зщ
|Нуну Тавареш
|6
|пз
|Николо Ровелла
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|14
|зщ
|Алессандро Вольякко
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|23
|пз
|Фабио Миретти
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|21
|нп
|Джефф Эхатор
Главные тренеры
|Марко Барони
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|05.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 4
|17.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|4 : 3
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 3
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|17.02.2019
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|19.10.2024
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|5 : 1
|28.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 3
|25.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 1 5 : 6
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|9
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|9
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|8
|14
|7
|Торино
|9
|14
|8
|Фиорентина
|8
|13
|9
|Лацио
|8
|13
|10
|Эмполи
|8
|10
|11
|Рома
|8
|10
|12
|Комо
|9
|9
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Верона
|9
|9
|16
|Монца
|8
|7
|17
|Парма
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|8
|6
| 19
Зона вылета
|Лечче
|9
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|4