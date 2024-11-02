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Уфа - КАМАЗ 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
02 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
УфаКАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - КАМАЗ, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Харлачёв
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Уфа1 : 0КАМАЗ
29.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур КАМАЗ2 : 2Уфа
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Уфа2 : 0
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0Уфа
15.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Уфа0 : 1
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Уфа0 : 3
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Уфа3 : 3
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур КАМАЗ1 : 0
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0КАМАЗ
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур 0 : 0КАМАЗ
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 1КАМАЗ
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур КАМАЗ3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1630
2
Повышение
Балтика1630
3
Стыковая зона
Арсенал Т1628
4
Стыковая зона
Урал1626
5 Сочи1624
6 Черноморец1624
7 Чайка1622
8 Нефтехимик1622
9 Ротор1622
10 СКА-Хабаровск1621
11 Енисей1620
12 Родина1620
13 КАМАЗ1619
14 Алания1617
15 Сокол1616
16
Зона вылета
Шинник1615
17
Зона вылета
Уфа1614
18
Зона вылета
Тюмень169

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