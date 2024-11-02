Уфа - КАМАЗ 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
02 Ноября 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - КАМАЗ, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Евгений Валерьевич Харлачёв
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 2
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|15.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 3
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 3
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 0
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|16
|30
| 2
Повышение
|Балтика
|16
|30
| 3
Стыковая зона
|Арсенал Т
|16
|28
| 4
Стыковая зона
|Урал
|16
|26
|5
|Сочи
|16
|24
|6
|Черноморец
|16
|24
|7
|Чайка
|16
|22
|8
|Нефтехимик
|16
|22
|9
|Ротор
|16
|22
|10
|СКА-Хабаровск
|16
|21
|11
|Енисей
|16
|20
|12
|Родина
|16
|20
|13
|КАМАЗ
|16
|19
|14
|Алания
|16
|17
|15
|Сокол
|16
|16
| 16
Зона вылета
|Шинник
|16
|15
| 17
Зона вылета
|Уфа
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|16
|9