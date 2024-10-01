Борнмут - Манчестер Сити 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Манчестер Сити, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Манчестер Сити
Манчестер
|42
|вр
|Марк Траверс
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эванилсон
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|31
|вр
|Эдерсон
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|82
|зщ
|Рико Льюис
|6
|зщ
|Натан Аке
|8
|пз
|Матео Ковачич
|20
|пз
|Бернарду Силва
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|27
|пз
|Матеус Нунес
|47
|нп
|Фил Фоден
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 1
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|24.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|25.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|01.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|23.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 0
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|30.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|30.10.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 0
|20.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура АПЛ: «Борнмут» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Челси
|9
|17
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|16
|7
|Ноттингем Форест
|9
|16
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|13
|9
|Брентфорд
|9
|13
|10
|Фулхэм
|9
|12
|11
|Борнмут
|9
|12
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|11
|15
|Лестер Сити
|9
|9
|16
|Эвертон
|9
|9
|17
|Кристал Пэлас
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|9
|4
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|9
|1