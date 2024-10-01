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Борнмут - Манчестер Сити 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Борнмут
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Манчестер Сити, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Манчестер Сити
Манчестер
42ИрландияврМарк Траверс
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
5АргентиназщМаркос Сенеси
3ВенгриязщМилош Керкез
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
9Бразилиянп Эванилсон
19НидерландынпДжастин Клюйверт
31Бразилиявр Эдерсон
5АнглиязщДжон Стоунз
3ПортугалиязщРубен Диаш
82АнглиязщРико Льюис
6НидерландызщНатан Аке
8ХорватияпзМатео Ковачич
20ПортугалияпзБернарду Силва
19ГерманияпзИлкай Гюндоган
27ПортугалияпзМатеус Нунес
47АнглиянпФил Фоден
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й турБорнмут0 : 1Манчестер Сити
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й турМанчестер Сити6 : 1Борнмут
25.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турБорнмут1 : 4Манчестер Сити
13.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турМанчестер Сити4 : 0Борнмут
24.09.2020Англия - Кубок лиги3-й раундМанчестер Сити2 : 1Борнмут
15.07.2020Англия - Премьер-лига36-й турМанчестер Сити2 : 1Борнмут
25.08.2019Англия - Премьер-лига3-й турБорнмут1 : 3Манчестер Сити
02.03.2019Англия - Премьер-лига29-й турБорнмут0 : 1Манчестер Сити
01.12.2018Англия - Премьер-лига14-й турМанчестер Сити3 : 1Борнмут
23.12.2017Англия - Премьер-лига19-й турМанчестер Сити4 : 0Борнмут
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й тур1 : 1Борнмут
19.10.2024Англия — Премьер-лига8-й турБорнмут2 : 0
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й тур1 : 0Борнмут
30.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турБорнмут3 : 1
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й тур3 : 0Борнмут
30.10.2024Англия — Кубок лиги1/8 финала2 : 1Манчестер Сити
26.10.2024Англия — Премьер-лига9-й турМанчестер Сити1 : 0
23.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турМанчестер Сити5 : 0
20.10.2024Англия — Премьер-лига8-й тур1 : 2Манчестер Сити
05.10.2024Англия — Премьер-лига7-й турМанчестер Сити3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура АПЛ: «Борнмут» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити923
2
Лига чемпионов
Ливерпуль922
3
Лига чемпионов
Арсенал918
4
Лига чемпионов
Астон Вилла918
5
Лига Европы
Челси917
6 Брайтон энд Хоув Альбион916
7 Ноттингем Форест916
8 Тоттенхэм Хотспур913
9 Брентфорд913
10 Фулхэм912
11 Борнмут912
12 Ньюкасл Юнайтед912
13 Вест Хэм Юнайтед911
14 Манчестер Юнайтед911
15 Лестер Сити99
16 Эвертон99
17 Кристал Пэлас96
18
Зона вылета
Ипсвич Таун94
19
Зона вылета
Вулверхэмптон92
20
Зона вылета
Саутгемптон91

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