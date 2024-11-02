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Брест - Ницца 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
02 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Брест
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ницца, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Ницца
Ницца
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
44 Франция зщ Сумайла Кулибали
23 Франция зщ Жордан Амави
6 Швейцария пз Эдимилсон Фернандеш
45 Франция пз Махди Камара
21 Франция пз Ромен Февр
9 Мали пз Камори Думбия
14 Гвинея-Бисау пз Мама Бальде
34 Марокко нп Ибрахим Салах
1 Польша вр Марцин Булка
5 Египет зщ Мохамед Абдель Монем
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
26 Франция зщ Мельвен Бар
92 Франция зщ Жонатан Клосс
8 Нидерланды зщ Пабло Паулино Росарио
2 Тунис зщ Али Абди
20 Франция пз Том Луше
25 Франция пз Мохамед-Али Шо
29 Франция нп Эванн Гессан
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Франция Франк Эз
История личных встреч
04.02.2024 Франция - Лига 1 20-й тур Брест0 : 0Ницца
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Ницца0 : 0Брест
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Брест1 : 0Ницца
06.11.2022 Франция - Лига 1 14-й тур Ницца1 : 0Брест
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Брест0 : 3Ницца
02.10.2021 Франция - Лига 1 9-й тур Ницца2 : 1Брест
09.05.2021 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца3 : 2Брест
06.01.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Брест2 : 0Ницца
21.02.2020 Франция - Лига 1 26-й тур Ницца2 : 2Брест
14.12.2019 Франция - Лига 1 18-й тур Брест0 : 0Ницца
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 1 : 2Брест
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Брест1 : 1
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Брест1 : 1
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Брест2 : 0
01.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 0 : 4Брест
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Ницца2 : 1
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 1 : 0Ницца
20.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 1 : 1Ницца
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Ницца1 : 1
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 4 : 1Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ923
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Марсель917
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль917
5
Лига Европы
Ланс914
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс914
7 Лион914
8 Ницца913
9 Страсбург913
10 Брест913
11 Ренн911
12 Нант910
13 Осер910
14 Анже1010
15 Тулуза99
16
Стыковая зона
Сент-Этьен97
17
Зона вылета
Гавр96
18
Зона вылета
Монпелье94

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