Брест - Ницца 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
02 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Ницца, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Ницца
Ницца
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|23
|зщ
|Жордан Амави
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|45
|пз
|Махди Камара
|21
|пз
|Ромен Февр
|9
|пз
|Камори Думбия
|14
|пз
|Мама Бальде
|34
|нп
|Ибрахим Салах
|1
|вр
|Марцин Булка
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|2
|зщ
|Али Абди
|20
|пз
|Том Луше
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|29
|нп
|Эванн Гессан
|7
|нп
|Жереми Бога
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Франк Эз
История личных встреч
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 3
|02.10.2021
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|21.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 2
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 4
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|23
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|17
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ланс
|9
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|9
|14
|7
|Лион
|9
|14
|8
|Ницца
|9
|13
|9
|Страсбург
|9
|13
|10
|Брест
|9
|13
|11
|Ренн
|9
|11
|12
|Нант
|9
|10
|13
|Осер
|9
|10
|14
|Анже
|10
|10
|15
|Тулуза
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Гавр
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|9
|4