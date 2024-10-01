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Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
02 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 13-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
31.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0Уотфорд
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Уотфорд1 : 0Шеффилд Уэнсдей
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Уотфорд1 : 0Шеффилд Уэнсдей
19.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0Уотфорд
02.05.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Уотфорд1 : 1Шеффилд Уэнсдей
18.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 3Уотфорд
29.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 1 : 1 5 : 4Шеффилд Уэнсдей
25.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 2
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
26.10.2024 Англия — Чемпионшип 12-й тур Уотфорд1 : 0
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур 2 : 1Уотфорд
19.10.2024 Англия — Чемпионшип 10-й тур 3 : 0Уотфорд
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Уотфорд2 : 1
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур 3 : 0Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд1228
2
Повышение
Бёрнли1223
3
Плей-офф
Лидс Юнайтед1223
4
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед1222
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион1220
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1219
7 Уотфорд1219
8 Норвич Сити1218
9 Мидлсбро1218
10 Миллуолл1216
11 Бристоль Сити1216
12 Дерби Каунти1215
13 Шеффилд Уэнсдей1215
14 Оксфорд Юнайтед1214
15 Халл Сити1214
16 Престон Норт Энд1214
17 Суонси Сити1213
18 Ковентри Сити1212
19 Сток Сити1212
20 Кардифф Сити1212
21 Плимут Аргайл1212
22
Зона вылета
Лутон Таун1211
23
Зона вылета
Куинз Парк Рейнджерс129
24
Зона вылета
Портсмут128

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