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Динамо Бт - Телави 02 Ноября прямая трансляция

02 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 31-й тур
Динамо Бт
Телави

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Телави, которое состоится 02 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 31-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Телави
Телави
История личных встреч
24.08.2024 Грузия — Высшая лига 22-й тур Телави2 : 1Динамо Бт
11.05.2024 Грузия — Высшая лига 13-й тур Динамо Бт1 : 1Телави
16.03.2024 Грузия — Высшая лига 4-й тур Телави0 : 1Динамо Бт
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Бт3 : 0Телави
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Телави2 : 1Динамо Бт
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Бт2 : 0Телави
08.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Телави1 : 4Динамо Бт
05.11.2022 Грузия - Высшая лига 33-й тур Телави0 : 2Динамо Бт
01.09.2022 Грузия - Высшая лига 24-й тур Динамо Бт4 : 0Телави
21.05.2022 Грузия - Высшая лига 15-й тур Телави0 : 2Динамо Бт
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур 3 : 3Динамо Бт
18.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур Динамо Бт3 : 2
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур 0 : 1Динамо Бт
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Динамо Бт1 : 2
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 1 : 2Динамо Бт
28.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур Телави1 : 0
19.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 5 : 1Телави
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Телави1 : 2
30.09.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Телави1 : 2
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур 2 : 1Телави
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3164
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3060
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3058
4 Динамо Бт3046
5 Динамо Тб3138
6 Самгурали3133
7 Гагра3132
8
Стыковая зона
Колхети-19133131
9
Стыковая зона
Телави3027
10
Зона вылета
Самтредиа3126

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