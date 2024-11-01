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Страсбург - Монако 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
09 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Страсбург
Монако

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монако, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монако
Монако
1 Сербия вр Джордже Петрович
22 Франция зщ Гела Дуэ
4 Гвинея зщ Сайду Соу
23 Франция зщ Мамаду Сарр
26 Франция пз Дилан Баква
8 Бразилия пз Андрей Сантос
29 Франция пз Исмаэль Дукуре
19 Франция пз Хабиб Диарра
15 Швеция пз Себастьян Нанаси
7 Португалия нп Диегу Морейра
14 Франция нп Секу Мара
1 Польша вр Радослав Маецки
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
5 Германия зщ Тило Керер
12 Бразилия пз Каю Энрике
15 Сенегал пз Ламин Камара
88 Франция пз Сунгуту Магасса
11 Франция пз Магнес Аклиуш
27 Сенегал нп Крепен Дьятта
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
36 Швейцария нп Брил Эмболо
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Страсбург0 : 1Монако
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Монако3 : 0Страсбург
02.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур Монако4 : 3Страсбург
06.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Страсбург1 : 2Монако
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Страсбург1 : 0Монако
28.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Монако1 : 1Страсбург
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Страсбург1 : 0Монако
27.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Монако3 : 2Страсбург
25.01.2020 Франция - Лига 1 21-й тур Монако1 : 3Страсбург
01.09.2019 Франция - Лига 1 4-й тур Страсбург2 : 2Монако
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 2 : 0Страсбург
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Страсбург3 : 1
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур 4 : 2Страсбург
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур Страсбург2 : 2
29.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Страсбург1 : 0
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 1Монако
01.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Монако0 : 1
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 2 : 1Монако
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Монако5 : 1
18.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур Монако0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Лиги 1: «Страсбург» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1026
2
Лига чемпионов
Марсель1020
3
Лига чемпионов
Монако1020
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1018
5
Лига Европы
Ницца1016
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1015
7 Ланс1014
8 Реймс1014
9 Страсбург1013
10 Осер1013
11 Брест1013
12 Тулуза1012
13 Ренн1011
14 Нант1010
15 Анже1010
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1010
17
Зона вылета
Гавр109
18
Зона вылета
Монпелье104

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