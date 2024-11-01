Страсбург - Монако 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
09 Ноября 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Монако, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Монако
Монако
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|4
|зщ
|Сайду Соу
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|26
|пз
|Дилан Баква
|8
|пз
|Андрей Сантос
|29
|пз
|Исмаэль Дукуре
|19
|пз
|Хабиб Диарра
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|14
|нп
|Секу Мара
|1
|вр
|Радослав Маецки
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|12
|пз
|Каю Энрике
|15
|пз
|Ламин Камара
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|36
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|06.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 3
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|29.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|18.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Лиги 1: «Страсбург» — «Монако». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|26
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Ницца
|10
|16
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|10
|15
|7
|Ланс
|10
|14
|8
|Реймс
|10
|14
|9
|Страсбург
|10
|13
|10
|Осер
|10
|13
|11
|Брест
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|12
|13
|Ренн
|10
|11
|14
|Нант
|10
|10
|15
|Анже
|10
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|10
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|10
|4