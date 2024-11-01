Фейеноорд - Херенвен 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
23 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Херенвен, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Херенвен
Херенвен
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|14
|пз
|Игор Пайшао
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|17
|нп
|Лука Иванушец
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|21
|пз
|Espen van Ee
|6
|пз
|Амара Конде
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|14
|пз
|Levi Smans
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|18
|нп
|Йон Николэеску
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
История личных встреч
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|6 : 1
|01.03.2023
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 1
|12.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 2
|13.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 0
|22.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 3
|22.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 1
|17.02.2021
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 3
|27.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 0
|23.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 4
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|30.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|0 : 2
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 3
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|11
|28
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|11
|26
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|12
|25
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|22
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|12
|17
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|17
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|16
|9
|Виллем II
|12
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|12
|15
|11
|НАК Бреда
|12
|15
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Гронинген
|12
|12
|14
|ПЕК Зволле
|12
|12
|15
|Хераклес
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|12
|11
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|12
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|12
|4