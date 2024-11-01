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Фейеноорд - Херенвен 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
23 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Фейеноорд
Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Херенвен, которое состоится 23 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Херенвен
Херенвен
22ГерманияврТимон Велленройтер
26НидерландызщДживайро Рид
3НидерландызщТомас Белен
33СловакиязщДавид Ганцко
5НидерландызщГейс Смал
4Южная КореяпзХван Ин Бём
6АлжирпзРамиз Зерруки
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
14БразилияпзИгор Пайшао
23АлжирнпАнис Хадж Мусса
17ХорватиянпЛука Иванушец
44НидерландыврАндрис Нопперт
45НорвегиязщOliver Braude
17НорвегиязщНиколай Хопланн
5ПольшазщПавел Бохневич
11ГерманиязщМатс Кёлерт
21НидерландыпзEspen van Ee
6ГерманияпзАмара Конде
8НидерландыпзLuuk Brouwers
14НидерландыпзLevi Smans
20ДаниянпJacob Trenskow
18МолдавиянпЙон Николэеску
Главные тренеры
ДанияБрайан Приске Педерсен
История личных встреч
17.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турХеренвен2 : 3Фейеноорд
16.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турФейеноорд6 : 1Херенвен
01.03.2023Кубок Нидерландов1/4 финалаХеренвен0 : 1Фейеноорд
12.02.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турХеренвен1 : 2Фейеноорд
13.08.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турФейеноорд0 : 0Херенвен
22.12.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 18-й турХеренвен0 : 3Фейеноорд
22.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турФейеноорд3 : 1Херенвен
17.02.2021Кубок Нидерландов1/4 финалаХеренвен4 : 3Фейеноорд
27.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турХеренвен3 : 0Фейеноорд
23.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 14-й турФейеноорд3 : 0Херенвен
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 4Фейеноорд
06.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турФейеноорд1 : 3
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турФейеноорд3 : 2
30.10.2024Нидерланды — Эредивизия4-й турФейеноорд0 : 2
27.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й тур0 : 2Фейеноорд
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й турХеренвен1 : 0
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й тур3 : 0Херенвен
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раунд2 : 3Херенвен
26.10.2024Нидерланды — Эредивизия10-й турХеренвен2 : 0
19.10.2024Нидерланды — Эредивизия9-й тур3 : 0Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1233
2
Лига чемпионов
Утрехт1128
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1126
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1225
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1222
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1217
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1217
8
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1216
9 Виллем II1215
10 Гоу Эхед Иглс1215
11 НАК Бреда1215
12 Херенвен1214
13 Гронинген1212
14 ПЕК Зволле1212
15 Хераклес1212
16
Стыковая зона
Спарта1211
17
Зона вылета
Алмере Сити126
18
Зона вылета
Валвейк124

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