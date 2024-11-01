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Торпедо М - Тюмень 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
01 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур
Главный судья: Герман Коваленко (Казань, Россия);
Торпедо МТюмень

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Тюмень, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Тюмень0 : 3Торпедо М
11.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Торпедо М0 : 0Тюмень
09.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Тюмень0 : 0Торпедо М
26.09.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 26-й тур Торпедо М5 : 1Тюмень
11.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 11-й тур Тюмень1 : 2Торпедо М
23.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 19-й тур Тюмень2 : 1Торпедо М
22.03.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 2-й тур Торпедо М1 : 1Тюмень
30.09.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 27-й тур Тюмень1 : 3Торпедо М
01.04.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 1-й тур Торпедо М2 : 1Тюмень
23.10.1994 Чемпионат России Высшая лига - 1994 28-й тур Торпедо М2 : 1Тюмень
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 2Торпедо М
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 2 : 2Торпедо М
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Торпедо М2 : 0
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Торпедо М3 : 0
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур 1 : 1Торпедо М
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Тюмень3 : 3 2 : 4
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 2Тюмень
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Тюмень0 : 1
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Тюмень1 : 4
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 3 : 0Тюмень
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2145
2
Повышение
Торпедо М2040
3
Стыковая зона
Черноморец2136
4
Стыковая зона
Урал2036
5 Сочи2034
6 Арсенал Т2130
7 СКА-Хабаровск2129
8 Ротор2029
9 Чайка2027
10 Енисей2127
11 Родина2024
12 Нефтехимик2023
13 КАМАЗ2022
14 Шинник2020
15 Уфа2120
16
Зона вылета
Сокол2119
17
Зона вылета
Алания2118
18
Зона вылета
Тюмень2012

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