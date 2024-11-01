04:06 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 01 декабря
Свернуть список

Родина - Нефтехимик 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
01 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
РодинаНефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Нефтехимик, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Нефтехимик2 : 1Родина
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Родина3 : 0Нефтехимик
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Нефтехимик1 : 4Родина
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Нефтехимик1 : 5Родина
23.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Родина0 : 2Нефтехимик
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 2 : 1Родина
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Родина0 : 1
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Родина2 : 0
04.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 0 : 0Родина
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Родина1 : 1
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 0Нефтехимик
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик2 : 2
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Нефтехимик1 : 2
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 3 : 2Нефтехимик
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Нефтехимик0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2145
2
Повышение
Торпедо М2040
3
Стыковая зона
Черноморец2136
4
Стыковая зона
Урал2036
5 Сочи2034
6 Арсенал Т2130
7 СКА-Хабаровск2129
8 Ротор2029
9 Чайка2027
10 Енисей2127
11 Родина2024
12 Нефтехимик2023
13 КАМАЗ2022
14 Шинник2020
15 Уфа2120
16
Зона вылета
Сокол2119
17
Зона вылета
Алания2118
18
Зона вылета
Тюмень2012

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close