Родина - Нефтехимик 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
01 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Нефтехимик, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 1
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 4
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 5
|23.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 1
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 0
|04.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 0
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 2
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|21
|45
| 2
Повышение
|Торпедо М
|20
|40
| 3
Стыковая зона
|Черноморец
|21
|36
| 4
Стыковая зона
|Урал
|20
|36
|5
|Сочи
|20
|34
|6
|Арсенал Т
|21
|30
|7
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|8
|Ротор
|20
|29
|9
|Чайка
|20
|27
|10
|Енисей
|21
|27
|11
|Родина
|20
|24
|12
|Нефтехимик
|20
|23
|13
|КАМАЗ
|20
|22
|14
|Шинник
|20
|20
|15
|Уфа
|21
|20
| 16
Зона вылета
|Сокол
|21
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|21
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|20
|12