Вильярреал - Жирона 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
01 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Жирона, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Диего Конде
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|10
|пз
|Дани Парехо
|18
|пз
|Пап Гейе
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|15
|нп
|Тьерно Барри
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|10
|пз
|Ясер Асприлья
|20
|нп
|Брайан Хиль
|19
|нп
|Боян Миовски
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Мичел Санчес
История личных встреч
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|26.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 3
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|31.08.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|03.03.2018
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 2
|15.10.2017
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|3 : 0
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 6
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 1
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|29
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|25
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|15
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|14
|23
|7
|Осасуна
|14
|22
|8
|Жирона
|14
|21
|9
|Бетис
|14
|20
|10
|Реал Сосьедад
|14
|18
|11
|Сельта
|15
|18
|12
|Севилья
|14
|18
|13
|Райо Вальекано
|13
|16
|14
|Леганес
|15
|15
|15
|Лас-Пальмас
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|14
|9