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Вильярреал - Жирона 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
01 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Вильярреал
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Жирона, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Жирона
Жирона
13ИспанияврДиего Конде
17ИспаниязщКико Фемения
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23ИспаниязщСерхи Кардона
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
10ИспанияпзДани Парехо
18СенегалпзПап Гейе
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспаниянпЙереми Пино
15ФранциянпТьерно Барри
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
5ИспаниязщДавид Лопес
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзОриоль Ромеу
10КолумбияпзЯсер Асприлья
20ИспаниянпБрайан Хиль
19Северная МакедониянпБоян Миовски
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияМичел Санчес
История личных встреч
14.05.2024Испания - Примера36-й турЖирона0 : 1Вильярреал
27.09.2023Испания - Примера7-й турВильярреал1 : 2Жирона
20.05.2023Испания - Примера35-й турЖирона1 : 2Вильярреал
22.01.2023Испания - Примера18-й турВильярреал1 : 0Жирона
26.01.2021Кубок Испании1/8 финалаЖирона0 : 1Вильярреал
22.01.2020Кубок Испании1/16 финалаЖирона0 : 3Вильярреал
14.04.2019Испания - Примера32-й турЖирона0 : 1Вильярреал
31.08.2018Испания - Примера3-й турВильярреал0 : 1Жирона
03.03.2018Испания - Примера27-й турВильярреал0 : 2Жирона
15.10.2017Испания - Примера8-й турЖирона1 : 2Вильярреал
24.11.2024Испания — Примера14-й тур2 : 2Вильярреал
09.11.2024Испания — Примера13-й турВильярреал3 : 0
29.10.2024Кубок Испании1-й раунд1 : 6Вильярреал
26.10.2024Испания — Примера11-й тур1 : 2Вильярреал
20.10.2024Испания — Примера10-й турВильярреал1 : 1
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 0Жирона
23.11.2024Испания — Примера14-й турЖирона4 : 1
10.11.2024Испания — Примера13-й тур0 : 1Жирона
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 0Жирона
02.11.2024Испания — Примера12-й турЖирона4 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1534
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1330
3
Лига чемпионов
Атлетико М1429
4
Лига чемпионов
Вильярреал1325
5
Лига Европы
Мальорка1524
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1423
7 Осасуна1422
8 Жирона1421
9 Бетис1420
10 Реал Сосьедад1418
11 Сельта1518
12 Севилья1418
13 Райо Вальекано1316
14 Леганес1515
15 Лас-Пальмас1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1413
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1310
20
Зона вылета
Вальядолид149

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