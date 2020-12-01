Монпелье - Лилль 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
01 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Лилль, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Лилль
Лилль
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|52
|зщ
|Никола Максимович
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|13
|пз
|Жорис Шотар
|7
|пз
|Арно Норден
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|12
|пз
|Жордан Ферри
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|10
|нп
|Вахби Хазри
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|4
|зщ
|Алешандро
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|31
|зщ
|Исмаили
|32
|пз
|Айюб Буадди
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Реми Кабелла
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Жан-Луи Гассе
|Жан-Луи Гассе
|Бруно Женезио
История личных встреч
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 3
|12.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|16.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 3
|13.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|17.02.2019
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 1
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 5
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|23
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Ницца
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|13
|20
|7
|Лион
|12
|19
|8
|Осер
|12
|19
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Брест
|13
|16
|11
|Тулуза
|12
|15
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Сент-Этьен
|13
|13
|15
|Гавр
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|12
|7