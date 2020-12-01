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Монпелье - Лилль 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
01 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Монпелье
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Лилль, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Лилль
Лилль
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
52СербиязщНикола Максимович
5МализщМодибо Саньян
3ГвинеязщИссиага Силла
13ФранцияпзЖорис Шотар
7ФранцияпзАрно Норден
19ФранцияпзРабби Нзингула
12ФранцияпзЖордан Ферри
70ФранцияпзТангуй Кулибали
10ТуниснпВахби Хазри
30ФранцияврЛюка Шевалье
12БельгиязщТома Мёнье
4Бразилиязщ Алешандро
18ФранциязщБафоде Диаките
31Бразилиязщ Исмаили
32ФранцияпзАйюб Буадди
21ФранцияпзБенжамен Андре
10ФранцияпзРеми Кабелла
11НорвегияпзОсам Сахрауи
23КосовонпЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
28.01.2024Франция - Лига 119-й турМонпелье0 : 0Лилль
03.09.2023Франция - Лига 14-й турЛилль1 : 0Монпелье
16.04.2023Франция - Лига 131-й турЛилль2 : 1Монпелье
04.09.2022Франция - Лига 16-й турМонпелье1 : 3Лилль
12.02.2022Франция - Лига 124-й турМонпелье0 : 1Лилль
29.08.2021Франция - Лига 14-й турЛилль2 : 1Монпелье
16.04.2021Франция - Лига 133-й турЛилль1 : 1Монпелье
23.12.2020Франция - Лига 117-й турМонпелье2 : 3Лилль
13.12.2019Франция - Лига 118-й турЛилль2 : 1Монпелье
17.02.2019Франция - Лига 125-й турЛилль0 : 0Монпелье
23.11.2024Франция — Лига 112-й тур1 : 0Монпелье
10.11.2024Франция — Лига 111-й турМонпелье3 : 1
03.11.2024Франция — Лига 110-й тур1 : 0Монпелье
27.10.2024Франция — Лига 19-й турМонпелье0 : 3
20.10.2024Франция — Лига 18-й турМонпелье0 : 5
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 2Лилль
24.11.2024Франция — Лига 112-й турЛилль1 : 0
10.11.2024Франция — Лига 111-й тур2 : 2Лилль
05.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турЛилль1 : 1
01.11.2024Франция — Лига 110-й турЛилль1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1232
2
Лига чемпионов
Монако1226
3
Лига чемпионов
Марсель1223
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1222
5
Лига Европы
Ницца1220
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс1320
7 Лион1219
8 Осер1219
9 Реймс1318
10 Брест1316
11 Тулуза1215
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Сент-Этьен1313
15 Гавр1212
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Анже1210
18
Зона вылета
Монпелье127

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