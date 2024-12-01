Тулуза - Осер 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
01 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Осер, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Осер
Осер
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|10
|пз
|Янн Гбоу
|13
|нп
|Джошуа Кинг
|16
|вр
|Донован Леон
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|4
|зщ
|Жубал
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|42
|пз
|Элиша Овусу
|27
|пз
|Кевин Дануа
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 5
|19.03.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 30-й тур
|1 : 2
|16.10.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 12-й тур
|6 : 0
|02.02.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 23-й тур
|3 : 1
|26.09.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 5-й тур
|3 : 1
|26.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|28.10.2015
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 3 ДВ
|25.03.2012
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|06.11.2011
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|03.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|4 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|23
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Ницца
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|13
|20
|7
|Лион
|12
|19
|8
|Осер
|12
|19
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Брест
|13
|16
|11
|Тулуза
|12
|15
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Сент-Этьен
|13
|13
|15
|Гавр
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|12
|7