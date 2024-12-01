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Тулуза - Осер 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
01 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Тулуза
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Осер, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Осер
Осер
50ФранцияврГийом Рест
19ФранциязщДжибриль Сидибе
4АнглиязщЧарли Крессвелл
3СШАзщМарк Маккензи
17ЧилизщГабриэль Суасо
7МароккозщЗакария Абухляль
15НорвегияпзАрон Дённум
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
10ФранцияпзЯнн Гбоу
13НорвегиянпДжошуа Кинг
16ГвианаврДонован Леон
3АнглиязщГэбриел Ошо
4Бразилиязщ Жубал
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
23НидерландызщКи-Яна Хувер
14ГаназщГидеон Менса
42ГанапзЭлиша Овусу
27ФранцияпзКевин Дануа
10ФранцияпзГаэтан Перрен
17МалипзЛассин Синайоко
25Кот-д'ИвуарнпХамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
27.05.2023Франция - Лига 137-й турТулуза1 : 1Осер
11.01.2023Франция - Лига 118-й турОсер0 : 5Тулуза
19.03.2022Франция - Лига 2Лига 2. 30-й турОсер1 : 2Тулуза
16.10.2021Франция - Лига 2Лига 2. 12-й турТулуза6 : 0Осер
02.02.2021Франция - Лига 2Лига 2. 23-й турОсер3 : 1Тулуза
26.09.2020Франция - Лига 2Лига 2. 5-й турТулуза3 : 1Осер
26.10.2016Франция - Кубок лиги1/16 финалаТулуза1 : 0Осер
28.10.2015Франция - Кубок лиги1/16 финалаТулуза3 : 3 ДВОсер
25.03.2012Франция - Лига 129-й турТулуза1 : 0Осер
06.11.2011Франция - Лига 113-й турОсер2 : 0Тулуза
22.11.2024Франция — Лига 112-й тур3 : 0Тулуза
10.11.2024Франция — Лига 111-й тур0 : 2Тулуза
03.11.2024Франция — Лига 110-й турТулуза1 : 0
27.10.2024Франция — Лига 19-й тур0 : 3Тулуза
20.10.2024Франция — Лига 18-й турТулуза1 : 1
24.11.2024Франция — Лига 112-й турОсер1 : 0
08.11.2024Франция — Лига 111-й тур1 : 3Осер
03.11.2024Франция — Лига 110-й турОсер4 : 0
27.10.2024Франция — Лига 19-й тур2 : 2Осер
20.10.2024Франция — Лига 18-й турОсер2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1232
2
Лига чемпионов
Монако1226
3
Лига чемпионов
Марсель1223
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1222
5
Лига Европы
Ницца1220
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс1320
7 Лион1219
8 Осер1219
9 Реймс1318
10 Брест1316
11 Тулуза1215
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Сент-Этьен1313
15 Гавр1212
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Анже1210
18
Зона вылета
Монпелье127

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