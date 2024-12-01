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Лион - Ницца 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
01 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Лион
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Ницца, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Ницца
Ницца
23БразилияврЛукас Перри
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
7ФранцияпзЖордан Верету
31СербияпзНеманья Матич
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
8ФранцияпзКорентин Толиссо
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
11БельгиянпМалик Фофана
1ПольшаврМарцин Булка
8НидерландызщПабло Паулино Росарио
5ЕгипетзщМохамед Абдель Монем
64КанадазщМойзе Бомбито
26ФранциязщМельвен Бар
20ФранцияпзТом Луше
6АлжирпзХишем Будауи
22ФранцияпзТангай Н'Домбеле
19ФранциянпБадредин Буанани
10ФранциянпСофьян Диоп
29ФранциянпЭванн Гессан
Главные тренеры
ФранцияПьер Саж
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
16.02.2024Франция - Лига 122-й турЛион1 : 0Ницца
27.08.2023Франция - Лига 13-й турНицца0 : 0Лион
03.06.2023Франция - Лига 138-й турНицца3 : 1Лион
11.11.2022Франция - Лига 115-й турЛион1 : 1Ницца
12.02.2022Франция - Лига 124-й турЛион2 : 0Ницца
24.10.2021Франция - Лига 111-й турНицца3 : 2Лион
23.05.2021Франция - Лига 138-й турЛион2 : 3Ницца
19.12.2020Франция - Лига 116-й турНицца1 : 4Лион
02.02.2020Франция - Лига 122-й турНицца2 : 1Лион
30.01.2020Кубок Франции1/8 финалаНицца1 : 2Лион
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур1 : 4Лион
23.11.2024Франция — Лига 112-й тур1 : 1Лион
10.11.2024Франция — Лига 111-й турЛион1 : 0
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 2Лион
01.11.2024Франция — Лига 110-й тур1 : 1Лион
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турНицца1 : 4
24.11.2024Франция — Лига 112-й турНицца2 : 1
10.11.2024Франция — Лига 111-й турНицца2 : 2
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турНицца2 : 2
02.11.2024Франция — Лига 110-й тур0 : 1Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1232
2
Лига чемпионов
Монако1226
3
Лига чемпионов
Марсель1223
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1222
5
Лига Европы
Ницца1220
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс1320
7 Лион1219
8 Осер1219
9 Реймс1318
10 Брест1316
11 Тулуза1215
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Сент-Этьен1313
15 Гавр1212
16
Стыковая зона
Нант1210
17
Зона вылета
Анже1210
18
Зона вылета
Монпелье127

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