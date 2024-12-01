Лион - Ницца 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
01 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Ницца, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Ницца
Ницца
|23
|вр
|Лукас Перри
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|7
|пз
|Жордан Верету
|31
|пз
|Неманья Матич
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|11
|нп
|Малик Фофана
|1
|вр
|Марцин Булка
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|5
|зщ
|Мохамед Абдель Монем
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|20
|пз
|Том Луше
|6
|пз
|Хишем Будауи
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|19
|нп
|Бадредин Буанани
|10
|нп
|Софьян Диоп
|29
|нп
|Эванн Гессан
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Франк Эз
История личных встреч
|16.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|11.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|12.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|19.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 4
|02.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|30.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|32
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|12
|23
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|12
|22
| 5
Лига Европы
|Ницца
|12
|20
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|13
|20
|7
|Лион
|12
|19
|8
|Осер
|12
|19
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Брест
|13
|16
|11
|Тулуза
|12
|15
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Сент-Этьен
|13
|13
|15
|Гавр
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Нант
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Анже
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|12
|7