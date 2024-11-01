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АЗ Алкмар - Хераклес 01 Декабря прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
01 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Хераклес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Хераклес, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Хераклес
Алмело
41 Нидерланды вр Йерун Зут
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
6 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
16 Япония пз Сеия Маикума
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
33 Нидерланды пз Дэйв Квакман
17 Нидерланды пз Джейден Аддай
23 Швеция пз Майкель Лахдо
22 Нидерланды нп Максим Деккер
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
2 Нидерланды зщ Мимейрхел Бенита
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
24 Словакия зщ Иван Месик
12 Нидерланды зщ Рубен Роскен
26 Нидерланды пз Даниел ван Кам
13 Чехия пз Ян Жамбурек
8 Германия пз Марио Энгельс
10 Нидерланды пз Shiloh Zand
29 Израиль нп Суф Подгоряну
19 Босния и Герцеговина нп Лука Куленович
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Хераклес5 : 0АЗ Алкмар
28.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур АЗ Алкмар1 : 1Хераклес
19.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур АЗ Алкмар2 : 1Хераклес
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд АЗ Алкмар4 : 1Хераклес
19.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Хераклес3 : 2АЗ Алкмар
16.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар5 : 0Хераклес
29.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Хераклес1 : 2АЗ Алкмар
29.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур АЗ Алкмар2 : 0Хераклес
23.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар2 : 1Хераклес
02.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Хераклес3 : 2АЗ Алкмар
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур АЗ Алкмар1 : 1
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2АЗ Алкмар
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур АЗ Алкмар1 : 2
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур АЗ Алкмар3 : 1
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 3 : 2АЗ Алкмар
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Хераклес2 : 2
08.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 0Хераклес
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Хераклес2 : 0
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 1Хераклес
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 5 : 0Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1336
2
Лига чемпионов
Утрехт1231
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1229
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1328
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1325
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1320
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1419
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1318
9 Фортуна1317
10 НЕК Неймеген1316
11 Виллем II1416
12 Гронинген1415
13 Херенвен1415
14 Хераклес1313
15 ПЕК Зволле1312
16
Стыковая зона
Спарта1311
17
Зона вылета
Валвейк146
18
Зона вылета
Алмере Сити146

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