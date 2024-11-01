АЗ Алкмар - Хераклес 01 Декабря прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
01 Декабря 2024 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Эрвин Бланк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Хераклес, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Хераклес
Алмело
|41
|вр
|Йерун Зут
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|16
|пз
|Сеия Маикума
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|33
|пз
|Дэйв Квакман
|17
|пз
|Джейден Аддай
|23
|пз
|Майкель Лахдо
|22
|нп
|Максим Деккер
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|12
|зщ
|Рубен Роскен
|26
|пз
|Даниел ван Кам
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|8
|пз
|Марио Энгельс
|10
|пз
|Shiloh Zand
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|19
|нп
|Лука Куленович
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 0
|28.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|19.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 1
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|4 : 1
|19.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|3 : 2
|16.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|5 : 0
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 2
|29.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|23.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|02.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 2
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|08.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 0
|30.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 1
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|36
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|12
|31
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|12
|29
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|13
|28
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|25
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|14
|19
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|13
|18
|9
|Фортуна
|13
|17
|10
|НЕК Неймеген
|13
|16
|11
|Виллем II
|14
|16
|12
|Гронинген
|14
|15
|13
|Херенвен
|14
|15
|14
|Хераклес
|13
|13
|15
|ПЕК Зволле
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|14
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|14
|6