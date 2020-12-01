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Динамо Бт - Дила 01 Декабря прямая трансляция

01 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 35-й тур
Динамо Бт
Дила

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Дила, которое состоится 01 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Дила
Гори
История личных встреч
27.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Дила1 : 2Динамо Бт
27.05.2024 Грузия — Высшая лига 17-й тур Динамо Бт0 : 2Дила
12.04.2024 Грузия — Высшая лига 8-й тур Дила0 : 0Динамо Бт
20.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Бт1 : 1Дила
20.09.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила1 : 3Динамо Бт
05.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Бт0 : 2Дила
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила1 : 1Динамо Бт
16.10.2022 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Бт3 : 2Дила
14.08.2022 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила0 : 1Динамо Бт
08.05.2022 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Бт3 : 0Дила
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур 1 : 2Динамо Бт
23.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур Динамо Бт0 : 1
08.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур 1 : 0Динамо Бт
02.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур Динамо Бт1 : 0
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур 3 : 3Динамо Бт
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур 0 : 1Дила
23.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур Дила1 : 0
08.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур 3 : 2Дила
02.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур Дила1 : 1
28.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур 1 : 0Дила
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3471
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3467
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3465
4 Динамо Бт3452
5 Самгурали3440
6 Динамо Тб3439
7 Гагра3435
8
Стыковая зона
Колхети-19133435
9
Стыковая зона
Телави3431
10
Зона вылета
Самтредиа3427

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