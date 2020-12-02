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Ахмат - Динамо М 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
02 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Ахмат
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Динамо М, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
15.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М4 : 2Ахмат
12.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат1 : 2Динамо М
30.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М0 : 3Ахмат
12.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М0 : 0Ахмат
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Динамо М2 : 0Ахмат
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Ахмат1 : 1Динамо М
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Динамо М0 : 3Ахмат
23.11.2022 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат2 : 1Динамо М
02.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Ахмат2 : 1Динамо М
13.09.2022 Fonbet Кубок России Группа C Динамо М2 : 1Ахмат
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Ахмат1 : 2
24.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Ахмат
10.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Ахмат1 : 2
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат4 : 0
06.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 3 : 0Ахмат
28.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 0 : 1 3 : 4Динамо М
24.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Динамо М
17.11.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М2 : 3
09.11.2024 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М3 : 1
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М1 : 1
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит1739
2 Краснодар1738
3 Спартак М1734
4 Локомотив М1734
5 Динамо М1631
6 ЦСКА1728
7 Ростов1723
8 Рубин1723
9 Акрон1719
10 Крылья Советов1718
11 Динамо Мх1717
12 Пари Нижний Новгород1716
13
Стыковая зона
Химки1716
14
Стыковая зона
Факел1714
15
Зона вылета
Ахмат169
16
Зона вылета
Оренбург178

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