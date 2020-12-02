Ахмат - Динамо М 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
02 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Динамо М, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Марцел Личка
История личных встреч
|15.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 2
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|30.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 0
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|13.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|1 : 2
|24.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|06.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|3 : 0
|28.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 1 3 : 4
|24.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|17.11.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|09.11.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|39
|2
|Краснодар
|17
|38
|3
|Спартак М
|17
|34
|4
|Локомотив М
|17
|34
|5
|Динамо М
|16
|31
|6
|ЦСКА
|17
|28
|7
|Ростов
|17
|23
|8
|Рубин
|17
|23
|9
|Акрон
|17
|19
|10
|Крылья Советов
|17
|18
|11
|Динамо Мх
|17
|17
|12
|Пари Нижний Новгород
|17
|16
| 13
Стыковая зона
|Химки
|17
|16
| 14
Стыковая зона
|Факел
|17
|14
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|16
|9
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|17
|8