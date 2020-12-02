Ахмат - Динамо М 02 Декабря прямая трансляция

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В истории РПЛ было немало классных легионеров. Мы подготовили для вас тест о бывших футболистах, которые всё ещё играют.Куда укатил Кариока? А где пылит Ловрен?Тест Где сейчас играют бывшие легионеры РПЛ? Тест 0'До зимнего перерыва осталось провести два тура. Уже ближайший способен многое решить как в чемпионской гонке, так и внизу таблицы.«Зенит» имеет шикарную возможность уйти в отрыв «Спартак» ещё больше притормозит «Краснодар», а «Локо» возьмёт реванш? Интриги тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.