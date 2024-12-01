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Фенербахче - Газиантеп 02 Декабря прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
02 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 14-й тур
Фенербахче
Газиантеп

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Газиантеп, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Газиантеп
Газиантеп
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
14.01.2024 Турция - Суперлига 20-й тур Газиантеп0 : 1Фенербахче
13.08.2023 Турция - Суперлига 1-й тур Фенербахче2 : 1Газиантеп
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Фенербахче3 : 0 ТГазиантеп
15.01.2023 Турция - Суперлига 19-й тур Газиантеп1 : 2Фенербахче
29.04.2022 Турция - Суперлига 35-й тур Фенербахче3 : 2Газиантеп
13.12.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Газиантеп3 : 2Фенербахче
12.04.2021 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче3 : 1Газиантеп
19.12.2020 Турция - Суперлига 13-й тур Газиантеп3 : 1Фенербахче
18.01.2020 Турция - Суперлига 18-й тур Газиантеп0 : 2Фенербахче
19.08.2019 Турция - Суперлига 1-й тур Фенербахче5 : 0Газиантеп
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 2Фенербахче
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур 2 : 6Фенербахче
15.11.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Фенербахче2 : 1
10.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур Фенербахче4 : 0
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 3 : 1Фенербахче
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур Газиантеп3 : 0
09.11.2024 Турция — Суперлига 12-й тур 3 : 1Газиантеп
01.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Газиантеп2 : 1
27.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Газиантеп3 : 1
19.10.2024 Турция — Суперлига 9-й тур 2 : 2Газиантеп
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1335
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1229
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1429
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1423
5 Гёзтепе1321
6 Бешикташ1221
7 Истанбул Башакшехир1319
8 Ризеспор1319
9 Сивасспор1418
10 Коньяспор1418
11 Антальяспор1317
12 Трабзонспор1315
13 Газиантеп1215
14 Касымпаша1315
15 Аланьяспор1314
16
Зона вылета
Кайсериспор1312
17
Зона вылета
Бодрум1411
18
Зона вылета
Хатайспор127
19
Зона вылета
Адана Демирспор132

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