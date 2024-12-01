Фенербахче - Газиантеп 02 Декабря прямая трансляция
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
02 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 14-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Газиантеп, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Газиантеп
Газиантеп
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|14.01.2024
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 0 Т
|15.01.2023
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|1 : 2
|29.04.2022
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|3 : 2
|13.12.2021
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|3 : 2
|12.04.2021
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 1
|19.12.2020
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|3 : 1
|18.01.2020
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|0 : 2
|19.08.2019
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|5 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|2 : 6
|15.11.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|10.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|4 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 0
|09.11.2024
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|3 : 1
|01.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|3 : 1
|19.10.2024
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|13
|35
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|12
|29
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|14
|29
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Эюпспор
|14
|23
|5
|Гёзтепе
|13
|21
|6
|Бешикташ
|12
|21
|7
|Истанбул Башакшехир
|13
|19
|8
|Ризеспор
|13
|19
|9
|Сивасспор
|14
|18
|10
|Коньяспор
|14
|18
|11
|Антальяспор
|13
|17
|12
|Трабзонспор
|13
|15
|13
|Газиантеп
|12
|15
|14
|Касымпаша
|13
|15
|15
|Аланьяспор
|13
|14
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|13
|12
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|12
|7
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|13
|2